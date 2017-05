Beschränkter Badespaß nach Rohrbruch

Offenbach - Dieser Start in die Badesaison könnte kaum ärgerlicher sein: Am Nichtschwimmerbecken auf der Rosenhöhe hat es einen Rohrbruch gegeben. Der EOSC hofft nun auf eine schnelle Behebung des Schadens. Doch dafür muss zunächst das Leck gefunden werden. Von Sarah Neder

Etwa zwei Tage braucht es, bis 600 Kubikmeter Wasser abfließen. Diesen Erfahrungswert hat EOSC-Vorsitzender Matthias Werner aktuell schmerzlich sammeln müssen: Denn übers Wochenende musste das komplette Nichtschwimmerbecken auf der Rosenhöhe geleert werden. Der Grund: ein Leck in der Wasserleitung. Bereits am Freitag habe das Becken stark an Wasser verloren, schildert Wörner. Der Verein hat daraufhin beschlossen, den Inhalt ablaufen zu lassen. Mitglieder wurden auf der Homepage des Schwimmclubs über den Schaden informiert.

+ EOSC-Vorsitzender Matthias Wörner © Mangold Um das Loch in den Leitungen zu lokalisieren, hat der Vorstand des Badbetreibers die Michelstädter Firma Nersatt beauftragt. Die hat gestern Vormittag zunächst die Rohre mit einer speziellen Kamera auf Brüche untersucht. Jedoch war dieser erste Versuch vergebens, wie Fachmann Thomas Pirk mitteilt. „Die Leitungen sind sehr lang, da kommen wir nicht überall mit der Kamera hin“, sagt er. Außerdem seien bei großen Rohren die Lichtverhältnisse zu schlecht für das eingeführte Objektiv.

Pirk und EOSC-Chef Wörner hoffen nun, dass der zweite Versuch Ergebnisse liefert. „Jetzt werden Stöpsel besorgt und die Rohre mit einem Prüfgas geflutet“, erläutert der Vereinsvorsitzende den nächsten Schritt. Erste Befürchtungen, dass sich der Rohrbruch möglicherweise unter dem Pool befindet und ein Aufbohren des Beckenbodens nötig ist, kann Pirk ausschließen. Die Leitung soll wohl eher in der Nähe des Technikraums gerissen sein, heißt es.

Bis das Leck auszumachen ist – davon geht der Experte aus Michelstadt aus – wird etwa noch eine Woche vergehen. Solange die Ursache ausfindig gemacht und behoben wird, bleibt das 25 Meter lange und 20 Meter breite Nichtschwimmerbecken geschlossen. Und das nachdem es gerade mal einen Monat geöffnet war. In dem betroffenen Becken trainiert täglich die Schwimmschule des EOSC, außerdem finden dort regelmäßig Aquafitness- und Anfängerkurse statt.

Dass das Angebot nun erst einmal ausfällt, bereitet Wörner Sorgen: „Der Schaden muss so schnell wie möglich behoben werden, denn von diesem Becken lebt das Bad.“ Dort tummelten sich an sonnigen Wochenenden die meisten Besucher. Da sei es beinahe Glück im Unglück, sagt der Vereinsvorsitzende, dass das Wetter zur Zeit noch keine Massen zum Baden lockt.