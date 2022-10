Die besten Burger-Lokale im Raum Offenbach: Die Top 5 unserer Leserschaft

Von: Karolin Schäfer

Wo bekommt man im Raum Offenbach eigentlich den besten Burger? Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt. Die Top 5 im Überblick.

Offenbach – Ob mit Käse, Bacon oder Avocado – Burger gibt es in den verschiedensten Variationen. Dabei muss es nicht immer Fleisch sein, inzwischen gibt es auch zahlreiche, fleischlose Alternativen.

Doch den perfekten Burger zu finden, scheint aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten gar nicht so leicht. Denn inzwischen findet man die Leckerei nicht nur als Fertiggericht in Schnellrestaurants, sondern auch in der gehobenen Küche.

Wo gibt es den besten Burger in Offenbach und Umgebung? Unsere Leserschaft hat entschieden. © Jens Kalaene/dpa

Offenbach und Region: Hier gibt es den besten Burger

Wir haben unsere Leserschaft Anfang Oktober über Facebook gefragt, wo es den besten Burger in Offenbach und Umgebung gibt. Die zahlreichen Antworten haben wir ausgewertet und daraus die Top 5 Burger-Läden unserer Leserinnen und Leser ermittelt. Die Ergebnisse gibt es hier.

Wichtig: Da sich unser Ranking aus subjektiven Erfahrungen bildet, erhebt die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität. Bei der Auswertung hat der persönliche Geschmack einiger Leser und Leserinnen entschieden.

Platz 5: Chili Burner in Offenbach

Adresse: Sprendlinger Landstraße 23, 63069 Offenbach

Sprendlinger Landstraße 23, 63069 Offenbach Öffnungszeiten: Samstag bis Donnerstag 10 bis 20 Uhr; Freitag 10 bis 19 Uhr

Samstag bis Donnerstag 10 bis 20 Uhr; Freitag 10 bis 19 Uhr Telefon: 069/65603365

069/65603365 Webseite: Chili Burner

Platz 4: Iguana in Seligenstadt

Adresse: Seligenstädter Str. 16, 63500 Seligenstadt-Froschhausen

Seligenstädter Str. 16, 63500 Seligenstadt-Froschhausen Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 18 bis 23 Uhr; Freitag und Samstag 18 bis 1 Uhr; Sonntag und Montag geschlossen

Dienstag bis Donnerstag 18 bis 23 Uhr; Freitag und Samstag 18 bis 1 Uhr; Sonntag und Montag geschlossen Telefon: 06182/992774

06182/992774 Webseite: Iguana

Platz 3: Galao in Dietzenbach

Adresse: Hügelstraße 25, 63128 Dietzenbach

Hügelstraße 25, 63128 Dietzenbach Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 16 bis 23 Uhr

Montag bis Samstag 16 bis 23 Uhr Telefon: 06074/9147502

06074/9147502 Webseite: Galao Cafe Bar – Restaurant

Platz 2: Pizzeria Don Giovanni in Seligenstadt

Adresse: Walinusstraße 19-21, 63500 Seligenstadt

Walinusstraße 19-21, 63500 Seligenstadt Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag 17 bis 22.30 Uhr; Dienstag geschlossen

Mittwoch bis Montag 17 bis 22.30 Uhr; Dienstag geschlossen Telefon: 06182/9926275

06182/9926275 Webseite: Pizzeria Don Giovanni

Platz 1: Gio‘s Burger in Seligenstadt

Adresse: Steinheimer Str. 114, 63500 Seligenstadt

Steinheimer Str. 114, 63500 Seligenstadt Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11.30 Uhr bis 15 Uhr und 17 Uhr bis 22 Uhr; Freitag und Samstag 11.30 bis 22 Uhr; Sonntag 15 bis 21 Uhr

Montag bis Donnerstag 11.30 Uhr bis 15 Uhr und 17 Uhr bis 22 Uhr; Freitag und Samstag 11.30 bis 22 Uhr; Sonntag 15 bis 21 Uhr Telefon: 06182/29871

06182/29871 Webseite: Gio’s Burger

Auch über das beste Eis haben unsere Leserinnen und Leser abgestimmt. Hier gibt es in Offenbach und Region die Top 5 Eisdielen. (kas)