Betrunkener legt S-Bahn-Verkehr lahm

Sperrung des S-Bahntunnels

+ © Peter Jülich Die beiden Abschnitte des S-Bahntunnels in Frankfurt sind Nadelöhre für den öffentlichen Nahverkehr. © Peter Jülich

Ein Mann ist in den S-Bahntunnel am Ledermuseum in Offenbach gelaufen. Der Tunnel musste gesperrt werden, die Züge standen still.