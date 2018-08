Bettenflut am Kaiserlei

Offenbach - Der Stadtteil Kaiserlei ist als Standort für Gewerbe und Dienstleistung vorgesehen. Gegenwärtig macht er aber durch die bevorstehende Ansiedlung von Hotels von sich reden. In der Regel werden bestehende Bürogebäude umfunktioniert. Von Thomas Kirstein

+ ...während keine hundert Meter weiter an der Kaiserleistraße ehemalige Wetterdienst-Büros zu Appartements werden und ... © Kirstein Insider der Branche schätzen, dass sich die Zahl der Betten dort bald verdoppelt haben wird. Stadt und, wenig überraschend, Mitbewerber sind von der Entwicklung nicht begeistert. Lange Zeit war das markante, 1980 erbaute Hotelhochhaus am westlichen Ende der Kaiserleistraße die einzige Edel-Herberge im Offenbacher Stadtteil Kaiserlei. Veränderungen betrafen Namen und Betreiber – Scandic Crown, Golden Tulip, New Century, nun Delta Marriott.

Jetzt entwickelt sich allenthalben Konkurrenz. Leer stehende Bürogebäude haben Investoren gefunden, und die setzen auf eine Beherbergungsbranche, die im Dunstkreis von Frankfurt wohl immenses Potenzial erspäht.

+ nahe der A661 ein Leonardo-Hotel entsteht. © Kirstein Wenige Schritte vom Vier-Sterne-Delta-Hotel verwandelt die Aschaffenburger Eyemaxx ein Geschäftsgebäude in ein Drei-Sterne-Haus, das Chinas größte Hotelkette über ihre Plateno Germany als „7 Days Premium“ führen wird. 186 Zimmer dürften ab 2019 – legt man Doppelzimmer zugrunde – 370 zusätzliche Betten bringe. Kaum hundert Meter östlich in der Kaiserleistraße baut die Frankfurter X-Direct Group ein früheres Hochhaus des Deutschen Wetterdiensts in ein „Full Service Appartement Hotel/Boarding-House“ um. Macht – mindestens – weitere 200 Betten.

Und weitere knapp 150 Meter in Richtung Innenstadt mausert sich der verlassene Honeywell-Komplex gegenwärtig zum ersten Leonardo-Viersterner in Deutschlands; das ist die Europa-Marke der israelischen Fattal-Gruppe. Das ergänzt das Angebot um 208 Zimmer und entsprechend mehr als 400 Betten.

Zahlen liegen nur für ganz Offenbach vor. Aus 2691 Betten im Jahr 2013 wurden bis 2016 2281. Allein durch den Kaiserlei-Boom werden es bis etwa 2020 tausend mehr sein; hinzu kommen im nächsten Jahr 160 Zimmer mit 320 Betten eines Holiday Inn im früheren DBV-Winterthur-Haus an der Berliner Straße. Auch an der lange brach liegenden Ecke Odenwaldring/Waldstraße ist ein Unterkunftsangebot angedacht.

Die Bettenschwemme besonders im Kaiserleigebiet ruft nun keine große Begeisterung bei der Stadt hervor. Oberbürgermeister Felix Schwenke beginnt diplomatisch. Gute Hotels seien gut für den Standort Offenbach, sagt er. Aber eigentlich habe man sich andere Schwerpunkte für die Flächen zwischen seiner Stadt und Frankfurt vorgestellt: „Wir wollen dort hochwertiges Gewerbe und hochwertige Dienstleistung, für noch mehr Hotels sind die Flächen eigentlich zu wertvoll. Die Ballung sehen wir äußerst skeptisch.“ Besser als Leerstand sei eine Herberge freilich allemal.

Jürgen Amberger, der Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung, kennt weitere Anfragen von Hotelentwicklern, die Interesse am verkehrsgünstig in Frankfurt-Nähe liegenden Offenbach haben. Ermuntert werden diese nicht, die Stadt wird kaum bei der Standortsuche weiterhelfen.

Verhindern lässt sich ein Betten-Zuwachs im Kaiserlei, wo der Bebauungsplan solche Nutzungen gestattet, nur schwer. Ein Hebel für die Stadt wäre, wenn sich durch eine Häufung von Hotels der „Gebietscharakter“ ändert. Dann könnte eine eigentlich zulässige Entwicklung abgelehnt werden. Dann aber, so Jürgen Amberger, geht’s vermutlich vor Gericht.

Besorgt beobachten auch schon länger ansässige Mitbewerber den Boom westlich der A 661. Östlich und ebenfalls in der Kaiserleistraße empfängt ein Ibis Styles mit drei Sternen Geschäftsreisende, an der Strahlenbergerstraße das mit vier Sternen klassifizierte Best Western Macrander.

Dessen Geschäftsführer Johannes Lohmeyer sieht den Offenbacher Hotelmarkt bald „völlig übersättigt“, der Verdrängungswettbewerb werde ziemlich hart werden. Zwar sei Offenbach ein aufsteigender „Hotspot“, aber bis die Firmenansiedlungen im Kaiserlei ein solches Bettenangebot rechtfertigten, dürften nach seiner Einschätzung noch sieben bis neun Jahre vergehen. Von 50 sehr guten Frankfurter Messetagen, an denen im weiteren Umkreis praktisch alles belegt werden, könnten die Betriebe nicht überleben.