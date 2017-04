Bieberer Raiffeisenbank verlangt Gebühren fürs Geldabheben

Bieber - Das Thema sorgt für Zündstoff: Immer mehr Banken nehmen Gebühren fürs Geldabheben am eigenen Automaten. Auch die Raiffeisenbank Bieber außerhalb ihrer Öffnungszeiten. Von Veronika Schade

Lesen Sie dazu auch: Gratis gibt es bei Banken kaum noch etwas Keine Gebühren bei Sparkassen Offenbach und Langen-Seligenstadt Banken verteidigen Gebühren-Plus Es ist ein Trend, der dem dauerhaften Zinstiefstand geschuldet ist: Um mehr Einnahmen zu generieren, verlangt inzwischen rund jede zehnte Sparkasse oder Volksbank von ihren Kunden Gebühren, wenn sie am Automaten Geld abheben. Bei etwa 40 von 400 Instituten fallen nach Angaben des Finanzportals Biallo inzwischen Gebühren von 19 Cent bis zu einem Euro an. Auch die Geldinstitute in Bieber bilden dabei keine Ausnahme. Während die Sparkasse Offenbach laut Vorstandsvorsitzendem Guido Braun solche Pläne nicht verfolgt, ist dies bei der Raiffeisenbank Bieber bereits seit 2006 Praxis: Im VR-Standard-Privatkonto ist eine Gebühr von 40 Cent fällig, wenn der Kunde außerhalb der Öffnungszeiten Geld abhebt, also abends sowie an Sonn- und Feiertagen. „An Samstagen von 0 bis 24 Uhr ist eine Barverfügung kostenfrei“, betont Sprecherin Linda Tönges. Zudem wird ein Kontoführungsentgelt von monatlich 3,75 Euro berechnet.

Alternativ bietet die Raiffeisenbank zwei andere Kontomodelle an: Das VR-Giro-27 wendet sich an junge Kunden, für die das Konto bis zu Vollendung des 27. Lebensjahres „komplett“ kostenlos ist. Beim VR-Online-Konto werden 4,50 Euro Monatsgebühr fällig, dafür fallen keine weiteren Kosten an.

„Die Kunden reagieren darauf verständnisvoll, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen“, sagt Tönges. Die Bank lege Wert auf eine offene und transparente Kommunikation. So seien unter anderem auf der Internetseite die möglichen Konditionsgestaltungen deutlich aufgeführt.

„Nicht alleine der Niedrigzins treibt die Kosten“, stellt Tönges klar. „Die Regulatorik und der Aufbau eines leistungsfähigen Angebots auf allen Kanälen fällt schwer ins Gewicht, trifft alle und muss langfristig finanziert werden.“ Die Preispolitik der Bank trage dazu bei, „die Vorteile unserer Kunden für den Fortbestand einer eigenständigen, kundennahen und nachhaltigen Genossenschaftsbank in Bieber zu stärken“.

