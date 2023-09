„Dass da hinterher ganz Offenbach schwätzt, ist ja selbstredend“

Urteil zu Offenbacher Black Diamond-Mord: Einmal lebenslänglich, zwei Freisprüche

Von: Julius Fastnacht

Ort einer Bluttat: Das Black Diamond an der Hebestraße/ Ecke Friedhofstraße in Offenbach. © Christian Reinartz

In einer Bar in Offenbach wird ein Mann erschossen. Den Mörder verurteilt das Landgericht Darmstadt - und spricht zwei weitere Angeklagte frei.

Offenbach - Einfach und schwierig zugleich, so beschreibt Richter Volker Wagner die Entscheidungsfindung im Black-Diamond-Prozess. Das Urteil, das die elfte Strafkammer des Landgerichts Darmstadt gerade getroffen hat, fällt dafür umso klarer aus: Einmal lebenslange Haft wegen Mordes für Admir B., der im September 2022 bei einem Angriff auf die Bar an der Hebestraße in Offenbach einen Mann erschossen und einen weiteren schwer verletzt hatte. Allerdings auch zwei Freisprüche für die mutmaßlichen Anstifter Muamer T. und Anel K., denen die gleiche Strafe drohte.

Was das Urteil zum Black Diamond-Mord in Offenbach erschwerte

„Einfach war das Urteil, was das Tatgeschehen selbst angeht“, führt Wagner aus. Denn das war auf Video festgehalten worden, ein Gutachter hatte B. darauf mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert. Und nach anfänglichem Schweigen hatte sich der 34-jährige Schütze geständig gezeigt, eingeräumt, die Tat eigenständig begangen zu haben: „Das ist die einzige Wahrheit“, wiederholte B. am Urteilstag.

„Für uns lag die Schwierigkeit vielmehr in den Plädoyers“, sagt Richter Wagner weiter. Deren Aufgabe war es vor allem, die Motivlage zu entwirren. „Es war eine Beziehung herzustellen zwischen dem Geschehen am Vortag und dem in der Tatnacht.“ Am Vorabend, da hatten Muamer T. und Anel K. mit ihrem Bekannten M. im Black Diamond gefeiert. Weil M. betrunken das Sicherheitspersonal provozierte, flogen Flaschen und Aschenbecher. M. landete vor der Tür, die Türsteher „zertrampelten“ ihn, so beschrieb es ein Zeuge. Am Folgetag starb einer der Schläger durch Schüsse von Admir B. Warum?



Die Staatsanwaltschaft hatte sich in ihrem Plädoyer darauf versteift: Es waren Muamer T. und Anel K., die den Freund rächen wollten. Die These: Um die Aufmerksamkeit von sich zu lenken, kontaktierten sie stattdessen B., einen engen Freund von K., und stifteten ihn zum Mord an.

„Dass da hinterher ganz Offenbach schwätzt, ist ja selbstredend“

Staatsanwältin Marie Rindbauer versuchte, diesen Verdacht unter anderem mit Zeugenaussagen kurz nach der Schießerei zu untermauern, die teilweise anonym getätigt wurden. Und dem Fakt, dass das Trio die Black Diamond-Bar noch am Tattag gemeinsam aufsuchte, um den Wirt zu konfrontieren. Hinzu kommt die Kommunikation zwischen den Angeklagten, die sich rund um die Septembernacht verstärkte – insgesamt zu wenig für Wagner.

„Dass da hinterher ganz Offenbach schwätzt, ist ja selbstredend“, kommentiert er bei der Urteilsverkündung. „Da lassen sich auch V-Leute finden, die in die Erklärung einstimmen, es waren die beiden. Es könnten aber auch andere gewesen sein.“ Wie zum Beispiel der verprügelte M. selbst, der nie auf der Anklagebank saß, lediglich als Zeuge befragt wurde und sich mittlerweile wohl in Serbien aufhält.



„Am Ende gibt es nicht nur eine, sondern mehrere Möglichkeiten. Und auch weitere Indizien waren variabel“, erläutert Wagner weiter. „Wir müssen es mit unserem Wissen vereinbaren können. Es geht darum, die Überzeugung zu finden, dass es zu einem kommunikativen Akt kam“ – etwas, das der Kammer am Ende fehlte.



Welcher Faktor den Täter beeinflusst haben könnte

So blieb den Richtern nur übrig, Admir B. als Einzeltäter zu verurteilen – eine Annahme, die das während des Prozesses erstellte psychiatrische Gutachten stützt. Denn der Bodybuilder Admir B. hatte nur Monate vor der Tat angefangen, mehrmals pro Woche Testosteron zu spritzen. So sagte Gutachter Dieter Jöckel: „Das könnte erklären, warum jemand in einer Situation, in der er eigentlich nicht betroffen ist, so reagiert.“ Das Verhalten von B. vor der Tat sei größtenteils unauffällig gewesen, urteilt Jöckel. „Es war eine spontane, gar nicht gut durchdachte Handlung, die er sich nach eigenen Angaben selbst nicht verzeihen kann. Mit der muss er jetzt leben.“