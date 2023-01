Blitzer in Offenbach: Hier stehen die mobilen Messgeräte der Polizei in dieser Woche

Von: Nadja Austel, Erik Scharf, Niklas Hecht

Im Gebiet Offenbach setzt die Polizei Offenbach auch ab Montag (9. Januar) wieder mobile Blitzer ein. Hier wird kontrolliert.

Offenbach – Ein greller Blitz auf der Straße aus einem kleinen Kasten heraus: Diesen Moment hat fast jeder Autofahrer schon erlebt. Auch in der kommenden Woche wird es wohl das ein oder andere teure Foto für Autofahrer in der Region Offenbach und Hanau geben.

Von Montag (9. Januar) bis Sonntag (15. Januar) kontrolliert die Polizei in Offenbach wieder die Geschwindigkeit der Autofahrer an mehreren Stellen im Stadtgebiet mit mobilen Blitzern. Wo die Geschwindigkeitsmessungen genau stattfinden, haben die Beamten vorab bekannt gegeben.

Ein Polizeikommissar kontrolliert mit einem Lasermessgerät die Geschwindigkeit des Autoverkehrs. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Blitzer in Offenbach: An diesen Stellen macht die Polizei teure Fotos

Montag, 9. Januar 2023:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt)

Dienstag, 10. Januar 2023:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt); Obertshausen, Tempelhofer Straße, Höhe Waldspielplatz (Schule)

Mittwoch, 11. Januar 2023:

L 3445, Langenselbold in Richtung Neuberg, bei den Tongruben (Unfallschwerpunkt); Obertshausen, Rembrücker Weg, in Höhe einer Schule; L 2310, zwischen Ortseingang Mainflingen und Aschaffenburger Straße (Wildgefahrenstrecke); L 2310, Mainhausen in Richtung Stockstadt, zwischen A 45 und Hillerkreuzung (Unfallschwerpunkt)

Donnerstag, 12. Januar 2023:

B 45, Dieburg in Richtung Hanau, Ausbauende Hanau-Steinheim (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); Offenbach, Heusenstammer Weg (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke)

Freitag, 13. Januar 2023:

B 45, Dieburg in Richtung Hanau, Ausbauende Hanau-Steinheim (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); K 174, Dietzenbach in Richtung Rodgau, zwischen Waldacker und Rodgau-Ring-Straße (Wildgefahrenstrecke); B 43 a, Hanau in Richtung Dieburg, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke)

Samstag, 14. und Sonntag, 15. Januar 2023:

B 45, Dieburg in Richtung Hanau, Ausbauende Hanau-Steinheim (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke)

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei sind so weit nichts Ungewöhnliches. Bald könnte aber nicht nur die Geschwindigkeit überprüft werden. Mit sogenannten „Lärmblitzern“ will die Polizei in Zukunft gegen Lärmbelästigung vorgehen. (esa/na)