Blutkrebs bei Kind (3) diagnostiziert: Freunde der Familie starten Spendenaktion

Der kleine Dario ist an Leukämie erkrankt. Seine Eltern Jessica und Mario Rivic setzen ihre Hoffnungen in aktuelle Behandlungsmethoden.

Dario kämpft tapfer gegen eine tückische Krankheit. Der Dreijährige aus Rumpenheim leidet an akuter lymphatischer Leukämie, einem bösartigen Tumor im blutbildenden System.

Offenbach – Dario mag Müsli mit Banane. „Er hat manchmal richtig Heißhunger drauf“, sagt Jessica Rivic. Auch Kürbissuppe und Maultaschen schmecken ihm, aber heute Mittag möchte er Reis essen. Zwar hat der Dreijährige eine eigene kleine Spielküche, die mit allem ausgestattet ist, was er zum „Kochen“ braucht – vom Pfannenwender bis zu Spirelli aus Wolle, die seine Mutter den Nudeln täuschend ähnlich gestrickt hat. Die richtige Mahlzeit freilich bereiten die Eltern zu. Dario indes ruht sich aus. Er ist, wie so oft, erschöpft.

Junge leidet an Akuter lymphatischer Leukämie

Der kleine Junge aus Rumpenheim leidet an Akuter lymphatischer Leukämie (ALL). Abwechselnd wird er deshalb ambulant und stationär in der Kinderonkologie des Frankfurter Universitätsklinikums behandelt. Seit über einem halben Jahr bestimmen regelmäßige Knochenmarkpunktionen und Chemotherapie den Alltag.

Stets an seiner Seite: Mama Jessica. Die 40-jährige kann ihren Beruf – sie ist in der Rechtsabteilung der Landesapothekerkammer Hessen beschäftigt – nicht ausüben. Vater Mario, gelernter Bankkaufmann in Frankfurt, ist somit alleiniger Verdiener.

Es ist kurz vor Weihnachten 2018 gewesen, dass die dreiköpfige Familie Darios Großeltern in Kroatien besuchen will. Doch am Morgen des Abfahrtstags wacht der Bub mit zugeschwollenen Augen auf. Die Eltern vermuten eine Bindehautentzündung. Eine Annahme, die sich im Offenbacher Sana-Klinikum nicht bewahrheitet. Stattdessen wird der Dreijährige an Heiligabend in die Frankfurter Uniklinik gebracht. Die Diagnose: Blutkrebs. „Keiner in unseren Familien ist diesbezüglich vorbelastet, das war für uns ein ziemlicher Schock“, sagt Mario Rivic.

Die ALL ist eine bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems. Sie entsteht im Knochenmark und geht im Allgemeinen mit einer Überproduktion unreifer weißer Blutzellen (Leukozyten) einher. Normalerweise vermehren und erneuern sich alle Blutzellen in einem harmonischen Gleichgewicht, durchlaufen dabei einen komplizierten Reifungsprozess.

Bei der ALL gerät dieser außer Kontrolle. Die Leukozyten reifen nicht mehr zu funktionstüchtigen Zellen heran, sondern vermehren sich rasch und unkontrolliert, verdrängen die normale Blutbildung.

Blutkrebs: Nebenwirkungen der Chemo-Medikamente sind schmerzhaft

Die Therapie ist langwierig, die Nebenwirkungen der Chemo-Medikamente sind schmerzhaft. Je nachdem, welcher Zyklus dran ist, wird Dario entweder zwei Mal pro Woche ambulant behandelt, oder er bleibt für eine Woche in der Kinderonkologie.

Für den Bub bedeutet das eine Entkopplung von allem, was Mädchen und Jungen in seinem Alter Freude macht, zumal ihn immer wieder Mattigkeit überfällt und sein Körper auch äußerlich von den Folgen der Chemotherapie gezeichnet ist. Er und sein Vater sind Kickers-Anhänger. Doch ein Stadionbesuch mit dem Papa ist für den kleinen Fußballfan nicht drin.

„Das Risiko wäre zu groß“, sagt der 45-Jährige mit Hinweis auf das geschwächte Immunsystem seines Kindes. „Spielplatz, Zoo und Schwimmbad, alle öffentlichen Orte sind für Dario tabu“, zählt Jessica Rivic auf. „Jeder Infekt könnte katastrophale Folgen mit sich bringen.“ So spielt der Junge meist allein daheim. Einzig organisierte Ausflüge des Vereins Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt bieten etwas Abwechslung zu dem Behandlungsalltag und seiner Isolation.

Die Eltern geraten in mehrfacher Hinsicht an Grenzen. Die permanente Präsenz zehrt an ihren Kräften, auch psychisch. Es vergeht keine Nacht, in der Dario nicht wach wird, plötzlich Hunger hat oder einfach nur Nähe und Geborgenheit begehrt.

Nicht alle im Zusammenhang mit der Krebsbehandlung anfallenden Kosten werden krankenkassenseitig übernommen, viele Aufwendungen muss die Familie selbst finanzieren. Hinzu kommen laufenden Ausgaben für Miete, Versicherungen und manches mehr.

Daher haben Freunde der Familie vor kurzem eine Spendenkampagne initiiert. „Darios Fall ist allerdings im Internet nicht zu finden, deswegen versuchen wir auf anderen Wegen, der Familie zu helfen“, erklärt Patrick Grebenstein, einer der Freunde.

Blutkrebs: Spendenkonto für Jungen angelegt

Kevin Knust, Trainer von Squadra Azzurra Offenbach in der Fußball-Kreisliga, legt ein Spendenkonto an und wirbt nicht nur in Fußballerkreisen um Unterstützung der Familie in ihrer auch wirtschaftlich schwierigen Situation.

Darios Eltern hoffen unterdessen auf den Erfolg der bei ihrem Kind angewendeten Behandlungsmethoden. Die Heilungschancen von Kindern und Jugendlichen mit ALL haben sich dank großer Therapiefortschritte in Deutschland stark verbessert, tendieren zu 90 Prozent. Die Rivics wünschen sich nichts sehnlicher, als dass ihr Dario dazu gehört.

Ein Spendenkonto ist eingerichtet: Städtische Sparkasse Offenbach, Kontoinhaber: Kevin Knust, IBAN: DE66 5055 0020 0107 1002 53, Verwendungszweck: Spende für Dario.

VON HARALD H. RICHTER

Lesen Sie auch:

Straftäter flieht aus Psychiatrie - und greift Passantin in Frankfurt an

Am Frankfurter Hauptbahnhof ist der Fluchtwagen eines geflohenen Straftäters gefunden worden - die Polizei konnte den Gesuchten jetzt in Frankfurt festnehmen.

Eritreer in den Bauch geschossen - Schütze hat rassistisches Motiv

Nachdem ein 26-jähriger Eritreer in Wächtersbach von einem 55-Jährigen niedergeschossen wurde, kommen immer mehr Motive des Täters ans Licht.