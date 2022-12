Schock für Bewohner: Schon wieder brennt es in Offenbacher Wohnhaus – erneut Brandstiftung?

Von: Niklas Hecht

Schock am Donnerstagmorgen: Erneut brennt es in Offenbach - diesmal in der Sudetenstraße. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Offenbach - Die Brände in Offenbach häufen sich. Nachdem erst am Dienstag (20. Dezember) ein Großbrand im Zentrum die gesamte Feuerwehr der Stadt beschäftigt hatte, brannte am frühen Donnerstagmorgen nun ein Keller in Offenbach. Wie die Feuerwehr berichtet, erkannten die Einsatzkräfte schon bei der Anfahrt gegen vier Uhr eine deutliche Rauchentwicklung in dem sechsstöckigen Gebäude in der Sudetenstraße.

Unter Atemschutz gingen die Rettungskräfte in den Keller des Hauses und konnten das Feuer nach eigenen Angaben zügig löschen. Die Feuerwehrleute brachten zudem zehn Bewohner des Hauses aus dem brennenden Gebäude ins Freie. Sie wurden anschließend in einem Linienbus vor der Einsatzstelle medizinisch betreut und konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

In der Sudetenstraße in Offenbach hat es gebrannt. © Andreas Köhler / 5 Vision Media

Kellerbrand in Offenbach: Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro

Verletzte gab es keine, wie die Polizei, die ebenfalls vor Ort war, auf Nachfrage mitteilte. Ursache des Brandes war laut Ermittlern ein Gegenstand, der im Keller des Hauses verschmort war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Brandstiftung schließen die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus. Ob es einen Zusammenhang mit den anderen Bränden in Offenbach gibt, werde geprüft, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Bewohner des brennenden Hauses in der Offenbacher Sudetenstraße wurden in einem Bus medizinisch betreut. © Andreas Köhler / 5 Vision Media

Mit dem kürzlichen Großbrand im Zentrum von Offenbach und dem Brand in der Frankfurter Straße am 16. Dezember, der mehr als 200.000 Euro Sachschaden verursachte, ist der Brand in der Sudetenstraße allerdings nicht zu vergleichen. (nhe)