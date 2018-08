„Nicht um jeden Preis auffallen“

Auf dem von Luisen-, Geleits- und Ludwigstraße begrenzten Areal will Kondor Wessels rund 300 Wohnungen bauen. Rechts, heute blau gestrichen: Das Wohnhaus, das im spätklassizistischen Stil 1881 durch das Bauunternehmen F. Stock errichtet wurde. Im Bild zentral gelegen: das ehemalige Kolpinghaus (beige).

Offenbach - Mit einem Investitionsvolumen von 80 Millionen Euro lässt das niederländisch-deutsche Unternehmen Kondor Wessels auf dem ehemaligen Kappus-Gelände 17 Häuser mit 300 Wohnungen entstehen. Die Pläne wurden in einer Bürgerversammlung vorgestellt. Von Harald H. Richter

Die einen halten die Anzahl der Tiefgaragen-Stellplätze für zu gering und fürchten ein Zuparken umliegender Straßen, andere sorgen sich um genügend Spielflächen im entstehenden Quartier. „Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann“ – ein Aphorismus, der sich einmal mehr bewahrheitet, als Vertreter von Stadtplanung, Architekturbüro und Projektentwickler in einer Bürgerversammlung den Bebauungsplan fürs ehemalige Kappus-Areal erläutern.

Auf dem von Luisen-, Geleits- und Ludwigstraße begrenzten Areal will das niederländisch-deutsche Unternehmen Kondor Wessels bis 2021 mit einem Finanzaufwand von 80 Millionen Euro 300 Wohneinheiten mit Zuschnitten von 43 bis 150 Quadratmetern entstehen lassen. „Davon werden 100 barrierefrei angelegt“, so Projektleiter Phillip Köster. „127 sind als Wohneigentum konzipiert, alle anderen werden vermietet.“ In ihrer Ausstattung seien sie nahezu gleichartig. Die Eigentumswohnungen sind im westlichen, zur Ludwigstraße führenden Teil des Areals vorgesehen. Zwei Carsharing-Plätze wird es auf dem Gelände geben. „Der Standort ist aber noch nicht klar“, räumt Matthias Seiler, Bereichsleiter Stadtentwicklung im Rathaus, ein.

Mit einer Bruttogeschossfläche von 33 000 Quadratmetern gehören die Kappus-Höfe zu den derzeit größten Wohnbauprojekten in Offenbach. „Sie werden uns helfen, den enormen Siedlungsdruck, der nach wie vor auf unsere Stadt einwirkt, etwas abzufedern“, betont Dezernent Paul-Gerhard Weiß in der Versammlung. Zum Glück seien die Abbrucharbeiten im Wesentlichen erledigt, sodass die monatelange Lärmbelastung nun deutlich nachlasse.

Das aus 17 Häusern gebildete Ensemble, welches als Kappus-Höfe dem bisherigen Industriestandort von Westeuropas größtem Seifenhersteller Tribut zollt, sieht drei unterschiedlich proportionierte Innenbereiche vor. „Sie ermöglichen von Osten beziehungsweise Westen einen Durchblick und kombinieren Allee- mit Platzcharakter“, erläutert Architekt Thomas Albrecht vom Büro Hilmer Sattler. „Zwei der Kappus-Höfe gehen mehr in die Breite, der mittlere ist eher länglich.“ Vier Durchlässe sollen entstehen und den Blick auf viel Grün ermöglichen.

Bei den Geschosshöhen orientieren sich die Projektentwickler an der Umgebungsbebauung, die vier Stockwerke nicht überschreitet. „Wir wollen Teil des Gefüges werden, aber nicht um jeden Preis auffallen“, lautet die Philosophie. Der im Norden des Areals vorhandene Baumbestand bleibt erhalten, in den Kappus-Höfen will man bis zu 45 neue Anpflanzungen vornehmen. Es werden drei Tiefgaragen mit 224 Stellplätzen geschaffen, die den künftigen Bewohnern und ihren Besuchern zur Verfügung stehen. Zudem gibt es Platz für 600 Fahrräder.

Bildergalerie: Offenbach damals und heute Zur Fotostrecke

Das unter Denkmalschutz stehende „Blaue Haus“ an der Luisenstraße wird in die Quartierplanung einbezogen. Es bleibt das einzige Gebäude mit Satteldach, alle anderen sind flach. Das führt im Publikum zu der Frage, ob über die geplanten gut 1000 m² Spielmöglichkeiten für Kinder hinaus dort nicht weitere Flächen bereitgestellt werden können. „Die Anregung nehmen wir auf“, versichert Köster und notiert auch den Vorschlag, die Begehbarkeit der Innenhöhe möglichst stufenfrei zu ermöglichen. Das werde aber nicht überall gehen, weil die dort zu gruppierenden Bäume ausreichend Wurzeltiefe benötigen und deshalb keine durchgängige Höhengleichheit zu schaffen sei.

30 Prozent der Tiefgaragenstellplätze sollen für Elektrofahrzeuge verfügbar sein. „Das ist doch viel zu wenig“, wird von einer Zuhörerin eingeworfen. Auch die Antwort auf die Frage von Kurt Müller (Lokale Agenda 21), wie viele sozial geförderte Wohnungen es geben wird, löst Gemurmel aus. „34 – das entspricht mehr als zehn Prozent und erfüllt somit die Vorgaben, die vom Stadtparlament beschlossen worden sind“, reagiert Matthias Seiler auf aufkommenden Unmut. Manche im Publikum stören sich an der eingeschränkten Begehbarkeit der Kappus-Höfe, andere wiederum begrüßen die Restriktion auf 6 bis 22 Uhr, was im Sinne der Nachtruhe aller Anwohner sei.

Bilder: Offenbach aus der Vogelperspektive Zur Fotostrecke

Der Bebauungsplan samt Gutachten ist bis 5. September (mo. bis do. 8.30 bis 16.30 Uhr und fr. 8.30 bis 15 Uhr) im Rathaus ausgelegt. Anmerkungen der Bürger sind möglich.