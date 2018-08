Was folgt auf die Bausünde?

Offenbach - In einer Bürgerversammlung hat die Stadt Offenbach den Entwurf des Bebauungsplans zur Entwicklung des Gevierts zwischen der Berliner und der Ziegelstraße vorgestellt. Von Harald H. Richter

Wo noch das Toys-R-Us-Gebäude steht, ist ein neuer Wohn- und Geschäftshauskomplex geplant, um Bausünden der 1970er-Jahre zu tilgen. Noch bevor über der Liegenschaft an der Berliner Straße 43 bis 47, die in der Bevölkerung als Toys-R-Us-Gebäude besser bekannt ist, die Abrissbirne zum Einsatz kommt, dürfte sich auf der gegenüberliegenden Seite etwas tun. „Anfang 2019 wollen wir mit der Renovierung des City Centers am Marktplatz beginnen“, kündigt der Offenbacher Investor Michael Dietrich am Freitagabend eher beiläufig an. Damit einher gingen auch gestalterische Verbesserungen, die den Gesamtbereich aufwerteten.

Rund drei Dutzend interessierte Bürger sind ins Rathaus gekommen, um Näheres zu dem innerstädtischen Vorhaben zu erfahren, das von der Ziegel- und der Berliner Straße sowie an den Flanken von Schlossstraße und Großem Biergrund begrenzt wird. Zwar wird dieses Projekt planerisch mit Vehemenz vorangetrieben, dennoch braucht die Realisierung Zeit, zumal gesetzlich vorgeschriebene Abläufe und Fristen einzuhalten sind. Mehrere Gutachten und Untersuchungen sind noch in Arbeit. „Zwei bis zweieinhalb Jahre wird es deshalb dauern, bis aus den Plänen Wirklichkeit wird“, schätzt Diplomingenieur Mischa Bosch vom Frankfurter Architektenbüro Mäckler. 2022 dürfte das Gebäudeensemble stehen.

Läuft alles rund, soll aber noch 2019 angefangen werden, den aus den 1970er-Jahren stammenden lang gezogenen Betonklotz zu beseitigen. Was an die Stelle tritt, erläutern Architekt Bosch und der Darmstädter Stadtplaner Wolfgang Schulz den Zuhörern. Auf rund 40 000 Quadratmetern Geschossfläche will Vorhabenträger Michael Dietrich mit einem Finanzaufwand von 80 bis 100 Millionen Euro Büros und Geschäfte, ein Boarding House, Miet- und Eigentumswohnungen sowie eine Kita entstehen lassen.

Zum Nutzungsmix sollen ferner eine Tief- und Hochgarage mit öffentlichen und privaten Stellplätzen sowie ein Fahrrad-Parkhaus gehören. Außerdem entsteht ein zwischen den zwei geplanten Gebäuden Platz. Dieser stellt – orientiert an historischen Stadtgrundrissen – wieder eine Verbindung von Süden über die Sandgasse zum Main her, soll die innerstädtische Aufenthaltsqualität anheben, jedoch nur fußläufigen Verkehr zulassen. Der nördliche Zugang zur S-Bahnstation Marktplatz wird in das Ensemble integriert. Wegen der Neubauten muss allerdings der Feldherrenhügel verschwinden, der markante Schriftzug „Offenbach“ bekommt an anderer Stelle einen neuen Platz. Barbara Levi-Wach (Lokale Agenda 21) hat dazu einen Vorschlag: „Wir wär‘s mit dem Hafenviertel?“ Ihre Anregung wird notiert.

Die e-Mobilstation muss gleichfalls verlegt werden. „Möglicherweise ziehen wir sie hinüber auf die Marktplatzseite, entschieden ist das aber noch nicht“, beantwortet Stadtplanungsamtsleiter Simon Valerius eine Zuhörerfrage unverbindlich. Kaum zufrieden sein dürfte nicht nur Kurt Müller von der Lokalen Agenda 21 mit der Antwort auf seine Frage, bei wie vielen der rund 140 vorgesehenen Einheiten es sich um sozial geförderten Wohnraum handelt: „Bei keiner!“ Allerdings entstünden nicht nur Eigentumswohnungen, es werde eine angemessene Anzahl Mietwohnungen geben – vor allem auch für Familien, zumal in dem Gebäudekomplex eine Kindertagesstätte entsteht. „Wo sollen die Kleinen außerhalb geschlossener Räume spielen?“ sorgt sich Simon Isser um den kindlichen Bewegungsdrang. Raumplaner Wolfgang Schulz gibt Antwort: „Da etwa 80 Prozent aller Dachflächen begrünt werden, ergibt sich für sie dort genug Auslauf zum Spielen im Freien.“

Ansonsten sieht der Plan kein zusätzliches Innenstadtgrün vor, abgesehen von der bestehenden Baumreihe an der Berliner Straße. Der Vorschlag eines weiteren Zuhörers, an der Sandgasse Bäume in Richtung Main zu setzen, wird mit weiteren Anregungen zu Protokoll genommen, die das Umfeld berühren, aber – wie Simon Valerius betont – „nicht den eigentlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans betreffen“. Dennoch sei man dankbar dafür.

Stadtrat Paul-Gerhard Weiß ist angetan vom Ideenbeisteuern der Bürger. „Wir können sicher sein, dass uns mit dem Bebauungsplanentwurf eine qualitative Aufwertung dieses innerstädtischen Bereichs gelingt.“