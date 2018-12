Büro in Flammen - Wohnung unbewohnbar

Offenbach - Gerade noch rechtzeitig können sich gestern Abend die Bewohner eines Wohnhauses in Offenbach vor einem Feuer retten. Das bricht kurz zuvor in einem Büro aus.

Es ist gegen 20 Uhr am Donnerstagabend in der Oberhofstraße im Offenbacher Stadtteil Bieber: In einem Büro eines zweigeschossigen Wohnhauses fängt es an zu brennen. Wie die Feuerwehr berichtet, machen sich die sofort alarmierten Einsatzkräfte auf den Weg. Aber obwohl sie sofort mit dem Löschen beginnen, zerstören die Flammen den Raum komplett. Und auch die restliche Wohnung wird durch den Rauch so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass sie erstmal nicht mehr genutzt werden kann.

Die Bewohner des Hauses können sich zuvor glücklicherweise selbst in Sicherheit bringen, bleiben auch alle unverletzt. Sie kommen jetzt erstmal bei Bekannten unter.

Um sicher zu gehen, dass es keine weiteren Glutnester im Gebäude gibt, kontrollieren die Einsatzkräfte am Abend auch Teile des Dachs sowie die Übergänge zu den benachbarten Gebäuden, das berichtet die Feuerwehr. Sie geht davon aus, dass ein elektrischer Defekt den Brand im Büro ausgelöst hat. (jo)

