Offenbacher bauen bundesweit die meisten Unfälle - Versicherer erhöhen Preise

Von: Niklas Hecht

Teilen

Das Risiko einen Verkehrsunfall zu haben, ist bundesweit in keiner Region höher als in Offenbach. Versicherungsunternehmen reagieren mit Preiserhöhungen.

Offenbach - Offenbach ist neben Berlin die Region mit dem höchsten Risiko für Unfälle. Das teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in einer Pressemeldung mit. Der GDV berechnet jedes Jahr die Schadenbilanzen der rund 400 Zulassungsbezirke in Deutschland und teilt die Bezirke in Regionalklassen ein.

Der aktuelle Bericht stellt Hessen insgesamt ein maues Zeugnis in Sachen Unfallrisiko aus: In gleich acht hessischen Zulassungsbezirken ermittelten die Versicherer höhere Unfallrisiken als im Jahr davor, darunter in den Kreisen Groß-Gerau, Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf, Schwalm-Eder, Vogelsberg und Waldeck-Frankenberg. Doch besonders dick kommt es im aktuellen Bericht für Offenbach: Abgesehen von den Berlinern baut in Deutschland niemand mehr Unfälle als die Autofahrer des Offenbacher Stadt- und Landkreises. Offenbach rutscht bei der Statistik des GDV daher in die teuerste Regionalklasse 12.

Hohes Unfallrisiko: Kfz-Versicherungspreise in Offenbach deutlich höher als in anderen Zulassungsbezirken

Diese Einstufung macht sich bei den Versicherungspreisen bemerkbar. Beispielrechnungen des Vergleichsportals Check24 ergaben, dass die preislichen Unterschiede zwischen zwei ansonsten identischen Versicherungsnehmern bei bis zu 162 Euro liegen können, wenn diese in unterschiedlichen Regionalklassen eingestuft sind. Während Versicherte in einem gut bewerteten Zulassungsbezirk, wie in Prignitz in Brandenburg, im aktuellen Jahr für einen haftpflichtversicherten VW Golf VII beispielsweise 188 Euro im Jahr zahlen müssen, liegen die Versicherungspreise für das gleiche Fahrzeug in einem schlecht bewerteten Zulassungsbezirk in Berlin bei 350 Euro. Das entspricht einem satten Unterschied von 86 Prozent.

Wobei die Regionalstatistik des GDV für die Versicherungsunternehmen unverbindlich ist und ab 2023 lediglich als Berechnungsgrundlage für neue und bestehende Verträge gilt.

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Unfallrisiko in Offenbach: Regionalstatistik des GDV ist unverbindliche Berechnungsgrundlage

Entscheidend bei der Berechnung des GDV ist nicht, wo ein Schaden entstanden ist, sondern in welchem Zulassungsbezirk der Fahrzeughalter seinen Wohnsitz hat. Regionalklassen gibt es für die Kfz-Haftpflicht- sowie für die Voll- und Teilkaskoversicherung. Besonders gut schnitt bei der aktuellen Statistik der Bezirk Elbe-Elster in Brandenburg ab – hier sind die Schäden fast 30 Prozent niedriger als im Durchschnitt. In Berlin und Offenbach liegen die Schäden laut GDV fast 40 Prozent über dem Schnitt. (Niklas Hecht)

Wer seine Autoversicherung wechseln möchte, sollte auf den Stichtag im November achten. Doch es gilt: Augen auf beim Wechsel. Ohne einen guten Versicherungsschutz können Schäden schnell zum finanziellen Risiko werden.