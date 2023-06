Clan-Familie soll Kupfer-Riesen in Hamburg bestohlen haben – Razzia in Offenbach

Von: Sebastian Peters

Teilen

Eine großangelegte Polizeiaktion gegen mutmaßliche Edelmetall-Diebe in mehreren Bundesländern führte zur Durchsuchung von 30 Objekten und Vollstreckung von sechs Haftbefehlen.

Hamburg/Offenbach – In einer großangelegten Aktion haben Einsatzkräfte der Polizei unter der Leitung der Staatsanwaltschaft am Donnerstag (15. Juni) ab 6.00 Uhr, in mehreren deutschen Bundesländern zahlreiche Durchsuchungsbeschlüsse und sechs Haftbefehle vollstreckt.

Bande von Edelmetall-Dieben: Polizeieinsatz deckt mutmaßlichen Millionenbetrug auf

Elf Tatverdächtige sollen sich über mehrere Jahre als Bande zusammengeschlossen und durch Diebstahl von Edelmetallen Millionenerlöse erzielt haben. Die Orte der Aktionen umfassten neben Hamburg auch Regionen in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hessen - dort fand die Polizeiaktion in Offenbach statt.

In Stade stürmten schwer bewaffnete Spezialkräfte mit zwei gepanzerten Fahrzeugen ein großes Anwesen in der Gemeinde Fredenbeck (Niedersachsen). Gegen 6 Uhr „klopften“ die Beamten recht unsanft die dort lebenden Personen wach. Eine Frau musste infolge des Zugriffes medizinische behandelt werden. Warum – unklar.

Mit solch einem gepanzerten Einsatzfahrzeuge „Survivor“ rückten die Spezialkräfte in Stade an (Symbolfoto) © Ronny Hartmann/dpa

Vorangegangen waren den Durchsuchungen intensive Ermittlungen vonseiten der Polizei, insbesondere des Landeskriminalamts 63 (Fachkommissariat zur deliktsübergreifenden Bekämpfung organisierter Kriminalität), sowie der Staatsanwaltschaft.

Millionenschwere Diebstähle: Polizei hebt deutschlandweit agierende Edelmetallbande aus

Die Beschuldigten, deren Alter zwischen 28 und 60 Jahren liegt, und weitere, noch unbekannte Mittäter, stehen unter Verdacht, mehrere Tonnen edelmetallhaltige Nebenprodukte der Kupferproduktion gestohlen und verkauft zu haben. Diese Nebenprodukte stammten vom Gelände eines großen Hamburger Unternehmens.

Die meisten der bereits identifizierten Beschuldigten standen mit diesem Unternehmen oder dessen Subunternehmen in einem Beschäftigtenverhältnis. Nach Informationen der BILD-Zeitung soll auch ein Mitglied einer Clan-Familie bei den Diebstählen involviert gewesen sein.

Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse hatte die Staatsanwaltschaft neben Durchsuchungsbeschlüssen auch Haftbefehle für mehrere Verdächtige beim zuständigen Landgericht erwirkt. Unterstützt von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei wurden über 30 Objekte durchsucht, darunter Wohnungen, Geschäftsräume und Bankschließfächer.

Neben der Vollstreckung der Haft- und Durchsuchungsbeschlüsse wurden auch Arrestbeschlüsse im Gesamtwert von über 20 Millionen Euro umgesetzt. Im Zuge der Maßnahmen wurden nicht nur schriftliche Unterlagen und elektronische Speichermedien beschlagnahmt, sondern auch zehn Fahrzeuge, über 20 hochwertige Uhren, über 200.000 Euro Bargeld, mehrere Schusswaffen samt Munition sowie Teile des mutmaßlichen Diebesguts. Die weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft in diesem umfangreichen Fall von organisierter Kriminalität dauern noch an. (Sebastian Peters)