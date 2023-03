Comedian über Offenbacher Zigarettenschachteln: „Nimm noch eine, damits schneller geht“

Von: Marvin Hinrichsen

Comedian Yüksel Acun aus Offenbach bei einem seiner Auftritte. © Yüksel Acun

Der Offenbacher Yüksel Acun startet mit seiner Comedy auf TikTok und Instagram voll durch. Bald möchte er eine Eisdiele eröffnen.

Offenbach – Comedian Yüksel Acun aus Offenbach begeistert Fans in seinen TikTok-Videos mit einer breiten Palette an Witzen. Dabei scheut er nicht davor zurück, auch mal seine Heimatstadt aufs Korn zu nehmen: Beispiel gefällig?: „Bei uns steht mittlerweile auf den Zigarettenpackungen, ‚nimm noch eine, damits schneller geht‘“. Offenbach sei außerdem der einzige Ort, an dem der 41-Jährige einen Hochzeitskorso gesehen habe, in dem keine Autos, sondern E-Scooter gefahren seien. „Der Bräutigam so: ‚Hey Leute, reicht jetzt, fahren wir zum Saal, ich hab schon neun Euro drauf‘“.

Mit solchen Sprüchen trifft der Comedian den Nerv der Zuschauer. Auf seinem TikTok-Kanal @blacktaxi_frankfurt hat der 41-Jährige über 200.000 Follower. Acun spielt gerne mit den Klischees über Offenbach. Neben den Lachern über die Mainstadt, bringt er außerdem mit Vorliebe Pärchen in Verlegenheit, die in seine Comedy-Shows kommen. In einem seiner TikTok-Videos fragt er den männlichen Part: „Kim Kardashian oder sie“? Die Freundin sitzt daneben und lacht. Gerade in der aktuellen Zeit sei es wichtig, viel und ausgiebig zu lachen, sagt Acun im Gespräch.

Ich finde, auf der Bühne kann über alles Witze gemacht werden.

Er selber habe ein sehr breit aufgestellten Humor. Dennoch sei immer zu unterscheiden, ob Witze auf der Bühne oder über Instagram geteilt würden. „Wenn ich bei Instagram etwas poste, dann poste ich das als Privatperson, auf der Bühne ist es Kunst“, erklärt der Offenbacher.

Offenbacher Comedian arbeitete früher als Taxifahrer

Acun arbeitete während seines Studiums als Taxifahrer. „Als ich das dann etwas luxuriöser aufgezogen und die Geschäftsleute den ganzen Tag durch Frankfurt gefahren habe, hatte ich sehr viel Zeit“, berichtet er. Irgendwann habe er angefangenen, Videos bei TikTok hochzuladen. Auf eines seiner Videos sei Comedian Faisal Kawusi aufmerksam geworden. „Für ihn habe ich dann eine Zeit als Comedy-Autor gearbeitet.“ Doch irgendwann verspürte der Offenbacher den Drang, selber auf der Bühne zu stehen.

„Lustig sein kann man nicht lernen, entweder du bist es oder nicht“, sagt Acun. Wichtig sei bei seinen Lachern, die Dinge lebendig zu machen. „Du siehst etwas und verpackst es schön.“ In Zukunft hofft er, noch mehr Menschen zum Grinsen bringen zu können. Denn für ihn sei klar, dass Lachen heilt und gesund macht. Auch können sich seine Fans bald auf Eis aus dem Hause Acun freuen. Der 41-Jährige will eine Eisdiele eröffnen.

Yüksel Acun aus Offenbach hilft den Erdbebenopfern in Syrien und der Türkei

Acun will den Menschen aber nicht nur Freude durch seine Comedy bringen. „Gerade nach dem verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei war mir wichtig zu helfen und die Shows ruhen zu lassen“, erzählt der 41-Jährige. Er habe kurz nach der Katastrophe seine Reichweite bei Instagram und TikTok genutzt, um Geld- und Kleidungsspenden für die Erdbebenopfer zu organisieren. Nun sei es aber umso wichtiger, den Menschen wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. (Marvin Hinrichsen)

