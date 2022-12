Neuer Fahrplan ab Sonntag: Neue Züge, neue Verbindungen – Was sich in Südhessen alles ändert

Von: Erik Scharf

Ab Sonntag (11. Dezember) gilt im Fern- und Nahverkehr ein neuer Fahrplan. Neben neuen Verbindungen gibt es auch neue Fahrzeuge. Ein Überblick.

Offenbach/Hanau/Darmsztadt – Kurz vor dem Jahreswechsel kommt in Hessen der Fahrplanwechsel. Im Fern- und Nahverkehr der Deutschen Bahn ändern sich zum Sonntag (11. Dezember) Zeiten, Linien und eingesetzte Fahrzeuge. Ein Überblick.

In den vergangenen Wochen war Hessen mit dem Hauptbahnhof Frankfurt Schauplatz von gleich zwei Premieren. Zunächst stellte der Rhein-Main-Verkehrsbund den ersten Wasserstoffzug in Hessen vor. Die Flotte des RMV soll künftig die größte Wasserstoffzugflotte der Welt sein. Bis auch alle Züge im Einsatz sind, wird es aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch etwas dauern. Reisende aus dem Taunus und der Wetterau können aber auf einigen Verbindungen schon in den Genuss der neuartigen Züge kommen.

RB11 (Frankfurt-Höchst – Bad Soden)

RB12 (Frankfurt – Königstein)

RB15 (Frankfurt – Bad Homburg – Brandoberndorf)

RB16 (Bad Homburg – Friedberg)

Bis zu geplanten vollständigen Auslieferung aller Wasserstoffzüge bedient die Hessische Landesbahn (HLB) die Linien RB11 und RB 16 bis Ende April weiter.

Der Fahrplanwechsel sorgt rund um Offenbach, Darmstadt und Hanau für mehr Verbindungen. © Julian Stratenschulte/Imago

Von Darmstadt über Hanau und Offenbach: Mehr Zugfahrten auf der Odenwaldbahn

Zusätzliche Zugfahrten wird es nach Angaben des RMV auch auf der Odenwaldbahn über Darmstadt von und nach Frankfurt geben. Auf der Linie RB82 (Eberbach - Erbach - Frankfurt) seien zwischen Erbach und Frankfurt dann stündlich Züge unterwegs, ebenso auf der Linie RB85 zwischen Babenhausen und Frankfurt über Offenbach und Hanau.

Im Busverkehr in Offenbach werden die Abfahrtszeiten der Verstärkerbus-Linien V1, V4, V7 und V20 angepasst, um die Erreichbarkeit der Schulen zu optimieren und ein Umsteigen zwischen den Linien zu ermöglichen, teilten die Stadtwerke Offenbach mit.

Fahrplanwechsel am Sonntag (11. Dezember): Buslinie X95 im Main-Kinzig-Kreis wird ausgeweitet

Änderungen kommen auch auf Fahrgäste der Anrufsammeltaxis zu: Die Haltestelle „Stadthalle“ des AST 38, die Haltestelle „Bahnhof Obertshausen“ des AST 87 und die Haltestellen „Obertshausen Bahnhof“ und „Mühlheim Bahnhof“ des AST 35 entfallen zum Fahrplanwechsel. Dafür fährt der On-Demand-Shuttle Hopper der KVG diese Haltestellen an. Alle weiteren Änderungen im Busverkehr im Kreis Offenbach fasst der RMV auf seiner Website zusammen.

In Hanau kommt es lediglich auf der Buslinie 6 zu Anpassungen im Schülerverkehr und eine neue Haltestelle an der Philipp-Heck-Straße. Bei der Regionalbuslinie X95, die zwischen Büdingen über Ronneburg, Erlensee, Bruchköbel und Frankfurt Bergen-Enkheim verkehrt, wird der Betrieb ausgeweitet. Der letzte Bus erreicht dann um 23.24 Uhr den Bahnhof Büdingen. Auch samstags wird im Stundentakt gefahren. Sonntags fahren neu um 20.10 Uhr und 22.10 Uhr Busse von Bergen-Enkheim nach Büdingen. An beiden Tagen erfolgt die Ankunft der letzten Fahrt ebenfalls um 23.24 am Bahnhof Büdingen.

ICE3 neo fährt ab Hauptbahnhof Frankfurt – mehr Verbindungen zum Flughafen Frankfurt

Für die, die es etwas schneller mögen, verkehrt ab Sonntag der ICE3 neo auf der Schnellstrecke der Deutschen Bahn zwischen Frankfurt und Köln. Wie die Deutsche Bahn weiter mitteilt, wird der Flughafen Frankfurt mit neuen Direktverbindungen ausgestattet. So wird die ICE-Linie Basel−Köln–Dortmund bis nach Hamburg verlängert.

Damit gelangen auch Reisende aus Münster, Osnabrück und Bremen noch häufiger umsteigefrei zum Flughafen Frankfurt. Auch von München und Augsburg geht es schneller und häufiger an den größten deutschen Airport. Hier erweitert die Bahn nach eigenen Angaben das Sitzplatzangebot um bis zu 60 Prozent.

Im Busverkehr in Offenbach gibt es seit Juli einen geänderten Fahrplan. (esa)

Alle Änderungen in den Landkreisen und Städten finden Sie auf der Website des RMV.