Dauerbaustelle Kaiserstraße bleibt noch

Verkehrsteilnehmer und Anwohner müssen weiterhin Geduld aufbringen. Noch mindestens bis Mitte Mai laufen in der Kaiserstraße die Sanierungsarbeiten.

Offenbach - Der Umbau der Kaiserstraße entwickelt sich zur Dauerbaustelle. Wie die Stadt mitteilt, werden die im Juli 2016 begonnen Arbeiten auf dem 140 Meter langen Teilstück zwischen Geleitsstraße und Großer Marktstraße nun voraussichtlich bis Mitte Mai dauern. Von Matthias Dahmer

Zu Beginn der Sanierung, die mit einer einspurigen Verkehrsführung verbunden ist, war davon die Rede, dass die Arbeiten zum Jahresende 2016 fertig sein werden. Im Dezember musste die Stadt dann verkünden, das Vorhaben ziehe sich bis in den März.

Nun soll es also Mitte Mai werden. Grund der Verzögerung sind nach Angaben von Markus Eichberger, Chef des Stadtplanungsamts, neben der Behinderung durch Versorgungsleitungen unter anderem Fallrohre zur Dachentwässerung, die nach den aktuellen Vorschriften nicht mehr zulässig seien. Sie mussten neu separat an den Kanal angeschlossen werden. „Wir sind bestrebt, trotz der Verzögerungen und Behinderungen die Baumaßnahme im Kostenrahmen abzuschließen“, sagt Eichberger. Für den Umbau sind 1,12 Millionen Euro veranschlagt.

Der Amtsleiter blickt auf die Chronologie der Verzögerung: Ende Dezember war der Asphalt auf der westlichen Straßenseite aufgebracht worden – als Teil des zweiten Bauabschnittes. Danach ruhten die Arbeiten zunächst über Weihnachten und Silvester und sollten am 9. Januar wieder starten. Doch anhaltender Frost machte bis Mitte Februar einige Arbeiten unmöglich. Dazu zählten die Sicherung der zu hoch liegenden Fernwärmeleitung sowie Pflasterarbeiten. Damit stand für andere Arbeiten auch nicht genug Platz zur Verfügung. Je nach Witterung wurden in diesem Zeitraum daher vorbereitende Maßnahmen für die Herstellung des Gehweges, wie beispielsweise der Einbau der Schottertragschicht ausgeführt.

Am 6. März zog die Baustelle auf die Ostseite um, so dass der Verkehr jetzt auf der neuen Straßendecke fließt. Eichberger: „Noch am gleichen Tag erfolgte die Kampfmittelsondierung und es wurde umgehend mit dem Aufbruch der Fahrbahn und dem Ausbau der Borde begonnen.“

Beim Auskoffern der Straße sei aber erneut eine zu hoch liegende Fernwärmeleitung gefunden worden und bei den Arbeiten im Bereich der Sinkkästen sei festgestellt worden, dass die Fallrohre für die Dachentwässerung beim Bau seinerzeit direkt an die Kästen angeschlossen worden seien. „Heute ist ein direkter separater Anschluss an den Kanal vorgeschrieben“, betont Eichberger.