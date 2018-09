Demo gegen Rechts am Marktplatz

Offenbach - Unter dem Motto „Wir sind mehr – Aufstehen für Vielfalt“ ruft das Bündnis „Bunt statt braun“ für diesen Montag, 10. September, 18 Uhr, zu einer Demonstration am Marktplatz/ Ecke Frankfurter Straße auf.

„Die rechte Gewalt hat in unserem Land ein neues Ausmaß erreicht“, heißt es von Seiten des Bündnisses. „Die Bilder aus Chemnitz machen uns fassungslos, aber nicht sprachlos. Wir grenzen uns von diesen Ausschreitungen ab.“ Auch in Hessen und Offenbach würden die Gegner einer bunten, offenen Gesellschaft lauter und aggressiver. „So wurden in Hanau Gewerkschafter angegriffen, und die Hochtaunus-AfD möchte Funkhäuser stürmen. Dagegen stehen wir auf.“ Das Bündnis unterstütze die Zivilcourage aller, die jeden Tag Demokratie und Menschenrechte verteidigten – offen und sichtbar.

Wer sich anschließen will, hat am Montagabend die Gelegenheit. (mei)

