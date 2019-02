Demonstration gegen Grundsteuer-Erhöhung geplant

Offenbach – Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt in Offenbach seit nunmehr vier Jahren bei 600 Prozentpunkten. Nun soll er rückwirkend zum 1. Januar auf bundesweit rekordverdächtige 995 Prozent klettern.

So möchte die Tansania-Koalition aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern notwendige Investitionen absichern – vor allem für Schulneubauten und -Sanierungen. Das Vorhaben ist vor allem in der Höhe umstritten, der Protest der Offenbacher dagegen wächst. Für kommenden Montagabend, 18.30 Uhr hat die Gruppe AG Wohnen eine Kundgebung mit Info-Stand auf dem Stadthof im Bereich der Löwen-Apotheke geplant. Initiator Volker Behrens rechnet mit etwa 100 Teilnehmern, die ihrem Unmut am offenen Mikrofon Luft machen wollen.

Kundgebung vor dem Rathaus abgesagt

Eine für den morgigen Samstag zunächst geplante Kundgebung vor dem Rathaus wurde indes abgesagt. Angedacht war sie von Wolfgang Lotter, Initiator einer auf starken Zuspruch gestoßenen Internet-Petition gegen die Grundsteuererhöhung. Die Petition hatte wie berichtet innerhalb von einer Woche 3600 Unterstützer gefunden. Als Grund der Absage nannte der Rumpenheimer Rentner die mangelnde organisatorische Unterstützung für die geplante Demo.

Nahezu zeitgleich mit der für Montag vorgesehenen Kundgebung auf dem Stadthof berät der Haupt- und Finanzausschuss im Rathaus in Vorbereitung auf die Parlamentssitzung am kommenden Donnerstag, 28. Februar, die geplante Anhebung und das kommunale Investitionsprogramm für 2019. Die Stadtverordnetenversammlung beginnt am Donnerstag um 17 Uhr. Wie berichtet, war wegen des zu erwartenden großen Besucherandrangs ein Anmeldeverfahren erforderlich. Wie Parlamentschef Stephan Färber gestern mitteilte, gab es insgesamt 218 Anfragen für die 77 zu vergebenden Plätze auf der Besuchertribüne des Sitzungssaals. Die Auslosung sei per Zufallsgenerator erfolgt, so Färber.

Parlamentssitzung wird nicht übertragen

Ob wegen möglicher Proteste auch der Zugang zum Rathaus-Foyer beziehungsweise zum 1. Stock – wo sich der Sitzungssaal befindet – in irgendeiner Form noch geregelt wird, ist laut Färber offen. Es müsse auf jeden Fall gewährleistet sein, dass die Stadtverordneten ungehindert an der Parlamentssitzung teilnehmen könnten.

Eine definitive Absage erteilte der Stadtverordnetenvorsteher der Forderung der Linken, die Parlamentssitzung live auf einem Bildschirm in einem anderen Saal des Rathauses zu übertragen. Die Hessische Gemeindeordnung sehe so etwas nicht vor, falls Übetragungen doch gewollt seien, müsse in Offenbach die Hauptsatzung per Abstimmung geändert werden – ein Unterfangen, dass selbst bei bestem Willen bis Donnerstag aussichtslos sei.

Reform ist geplant und gleichzeitig umstritten

Die Grundsteuer ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich; die Hebesätze schwanken zwischen 340 und 900 %. Damit verstoße laut Experten die aktuelle Berechnung gegen das Gleichheitsprinzip. Daher hat das Bundesverfassungsgericht die aktuelle Berechnung der Grundsteuer als verfassungswidrig erklärt und eine Reform der Grundsteuer eingeleitet. Bis zum 31. Dezember .2019 muss die Berechnungsgrundlage der Grundsteuer neu geregelt werden. Ein Gesetzesentwurf des Bundesrates liegt vor. Da für die Städte und Gemeinden die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen ist und bis zu 15 Prozent des Gesamtetats ausmacht, gibt es Kritik an der geplanten Reform. Gefordert wird eine andere Regelung. (mad/mei/mk)

