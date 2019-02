Diana bald wieder im Schlosspark

Offenbach – Der Schlosspark Rumpenheim soll eine Replik seiner historischen Diana-Statue erhalten. Ein privater Sponsor beabsichtigt, der Stadt 82 .600 Euro zur Wiederbeschaffung einer Kopie der Statue für den dauerhaften Verbleib im Park zu zahlen.

Der Magistrat hat jüngst beschlossen, hierzu einen Sponsoringvertrag zu unterzeichnen. Wie Stadtrat Paul-Gerhard Weiß mitteilt, bietet der Vertragsabschluss „die seltene Gelegenheit, einen bedeutenden Beitrag zur Wiederherstellung der historischen Substanz im Schlosspark Rumpenheim zu leisten“. Lediglich die Kosten für den erforderlichen Sockel in Höhe von rund 18 .000 Euro sowie die dauerhafte Erhaltung der Statue sind von der Stadt zu tragen. Sofern sich keine Verzögerungen ergeben, könnte das Vorhaben Ende des Jahres umgesetzt werden.

Die Diana-Statue ist eine klassizistische Skulptur aus dem 19. Jahrhundert. Sie stand, wie Jürgen Eichenauer, Leiter des Hauses der Stadtgeschichte, erläutert, unweit der Schlosskirche in einer Sichtachse zum Ehrenhof des Rumpenheimer Schlosses sehr dekorativ auf einem Podest. Die Jagdgöttin Diana erscheint in einer Toga dargestellt, wie sie mit der Linken einen Hirsch am Geweih packt, mit der Rechten nach einem Köcher hinter ihrem Rücken greift.

Die Statue wird in Zeitungsartikeln der 1950er Jahren als durch Vandalismus beschädigt beschrieben, das heißt die Vorderläufe der Tierfigur waren „mutwillig“ abgeschlagen worden, wie damalige Abbildungen bezeugen. Beiläufig wird auch erwähnt, die Figur sei bereits „über hundert Jahre alt“, womit deutlich wird, dass sie nicht zur frühesten Ausstattung des Schlossparks gehörte, sondern später errichtet wurde.

Die Zerstörungswut im Schlosspark war nach dem Zweiten Weltkrieg so groß, dass unsere Zeitung am 23. März 1955 berichtete, „etliche tausend Meter“ Stahldraht lägen bereit, um den Park durch die Kurhessische Hausstiftung (Eigentümerin) zu schließen. Unter diesen Voraussetzungen kam es 1965 zum Verkauf der Schlossruine und des Parks an die Stadt, wobei das beschädigte Schloss mit den erhaltenen Seitenflügeln komplett abgerissen, der Park als Naturdenkmal erhalten bleiben sollte. Die Kurhessische Hausstiftung (heute Hessische Hausstiftung), Stiftung der ehemaligen Fürstenfamilie, bettete daher ihre Toten aus dem Rumpenheimer Mausoleum um und versetzte auch die bloß wenig beschädigte Diana-Statue.

Wo das Original der Statue steht, ist strittig. Während die Stadt es im Park von Schloss Fasanerie in Eichenzell bei Fulda, Sitz der Hessischen Hausstiftung verortet, geht Helmut Hill, Rumpenheimer Historiker davon aus, dass sich das Original im Park von Schloss Panker in Schleswig-Holstein befindet. In Eichenzell stehe nur eine Kopie. In Eichenzell befinden sich auch Stücke des ehemaligen Inventars des Rumpenheimer Schlosses. (pso)