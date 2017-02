Diebe klauen Kamerun-Schaf aus Bürgel

Offenbach - Diebe stehlen im Stadtteil Bürgel am Montag ein Kamerun-Schaf und ein Heizgerät. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut den Beamten überstiegen die Täter den Zaun des Gartens im Mainzer Ring, um das Schaf und das Heizgerät zu stehlen. Das Polizeirevier in Offenbach bittet Anwohner und Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069/8098-5100 zu melden.

Weitere Tier-Vorfälle aus Offenbach

Erst am Montag waren Unbekannte in eine Gartenanlage im Geleitsweg eingedrungen und hatten hier Hühner und Enten getötet. Sie überkletterten einen zwei Meter hohen Zaun und gelangten so auf das 500 Quadratmeter große Gelände, das sich bis zur Danziger Straße hinzieht. Anschließend öffneten sie drei Einzelgehege. Schließlich hetzten sie vermutlich die Hühner und Enten umher und traten die Tiere, sodass sie schließlich verendeten. Auch hier sucht die Polizei noch Zeugen.

Außerdem hatte vor wenigen Monaten eine weitere, ähnliche Geschichte für Aufsehen in der Region gesorgt. Unbekannte hatten Anfang Oktober ebenfalls in Bürgel ein Schweinchen geklaut. Die Unbekannten hatten das Tier aus seinem Gehege in einer Kleingartenanlage entwendet. Rudis Besitzerin Susanne suchte lange nach ihrem Liebling. Sie hatte nach dem Diebstahl vor allem Angst, dass das Schweinchen gegrillt wird. Bis heute fehlt von Rudi jede Spur. (ck/jo)

