Ehemaliges Clubhaus in Bürgel brennt nieder

Offenbach - Im ehemaligen Clubhaus des Rumpenheimer Tennis-Clubs bricht in der vergangenen Nacht ein Brand aus. Die Feuerwehr ist mehr als zwei Stunden im Einsatz.

In der Bürgeler Straße ist in der vergangenen Nacht ein Gebäude in der Bürgeler Straße niedergebrannt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 3.45 Uhr in der ehemaligen Vereinsgaststätte des Rumpenheimer TC aus. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis 6 Uhr am Morgen damit beschäftigt, den Brand zu löschen, das ehemalige Clubhaus brannte allerdings vollständig nieder. Menschen wurden dabei nicht verletzt, auch für die Anwohner bestand laut Polizei keine Gefahr. Die Kripo geht von Brandstiftung aus und hat Ermittlungen aufgenommen, Zeugen sollen sich unter der Nummer 09/8098-1234 bei der Polizei melden. (nb)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa