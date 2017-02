Einbruch in Gartenhütten auf Video

Offenbach - Geht es wieder los? Oder hat es gar nicht erst aufgehört? Eine Serie von Ein- und Aufbrüchen hat im vergangenen SommerLaubenbesitzer in Bürgel und Rumpenheim aufgeschreckt und wütend gemacht. Jetzt vermeldet das Offenbacher Polizeipräsidium wieder Einbrüche. Neu in diesem Fall: Die Polizei hat Filmaufnahmen der Täter vorliegen.

Heißt auch: Nach den vermehrten Einbrüchen rüsten offenbar auch Offenbacher Kleingartenbesitzer technisch auf, um potenzielle Einbrecher abzuschrecken, die alles klauen, was sie gebrauchen oder zu Geld machen können. Die elektronische Abschreckung ist im aktuellen Fall allerdings nur bedingt gelungen.

Lesen Sie dazu auch: Wut und Enttäuschung bei Kleingärtnern Einbruchserie auf Gartenhütten vor der Aufklärung? Das junge Männertrio, das am Freitag in der Rumpenheimer Straße - grob zwischen Mega-Markt und SKG-Areal - aktiv war, kannte entweder die Gegebenheiten oder baldowerte den Bruch aus. Sie kappten alle Videokameras, suchten das Aufnahmegerät und zerstörten alles, wie die Polizei auf Nachfrage berichtet. Glück für die Ermittler: Die Aufnahmen blieben großteils erhalten.

Daher steht fest, das die Täter Stemmeisen, Schraubendreher und Taschenlampe sowie einen hellen Rucksack dabei hatten. Noch wichtiger: Es liegt vorläufige Beschreibung vor: Ein Täter hatte einen Kapuzenpullover, eine graue Jacke und dunkle Jeans an. Der zweite war mit einer grauen Jacke, hellen Hose und Mütze bekleidet. Das Trio komplettierte ein Mann mit Kapuzenpullover und grauer Hose.

Dieses Trio drang gegen 23 Uhr in mindestens drei Lauben ein und knackte an weiteren die Vorhangschlösser oder hebelte die Türen auf. Nach erster Überprüfung stahlen die Männer am Freitag einen Fernseher, Getränke, Besteck und Schuhe. Die Beamten des 1. Reviers sind für weitere Hinweise zu erreichen unter der Rufnummer 069/8098-5100. (mk)

Rubriklistenbild: © dpa