Im Stadion am Bieberer Berg beginnt die Schlittschuh-Saison

Schnell die Schlittschuhe angezogen, und rein ins Vergnügen! Bevor die Eisbahn im Kickers-Stadion heute Abend offiziell eröffnet wird, durften gestern bereits Kinder und Jugendliche von ausgewählten Schulen und karitativen Einrichtungen in Offenbach ihre Pirouetten drehen.

Offenbach - Insgesamt 300 junge Menschen hatte die Sparda-Bank Hessen eingeladen, vor allen anderen die Kufen zu schwingen. „Für diese Jugendlichen ist der Eintritt frei, die Schlittschuhe zu leihen, kostet sie nichts, und einen Verzehrbon für fünf Euro bekommen sie auch dazu“, sagte Christine Gemander von der Sparda-Bank. Es war das erste Mal, dass ein solcher Eislaufnachmittag für Kinder stattfinden konnte. „Die Eiswelt stand zur Verfügung, und da haben wir als Namensgeber des Sparda-Bank-Hessen-Stadions entschieden, zu gucken, ob wir nicht etwas Gutes tun können.“

Offenbach: Auch Kinder ohne Einladung willkommen

Auch Kinder und Jugendliche, die keine Einladung bekommen hatten, waren gestern auf dem Bieberer Berg willkommen. Sie mussten zwar Eintritt zahlen, aber der soll immerhin für einen guten Zweck benutzt werden, wie Sparda-Frau Gemander im Gespräch mit unserer Zeitung verriet. „Wir werden eine Spende an eine soziale Einrichtung in Offenbach machen.“ Um welche es sich dabei handeln werde, stehe zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht fest, so Gemander.

Anlass zu „Freude on Ice“, wie die Veranstaltung gestern überschrieben ist, hatten auch 25 Kinder des Theresienheims. Sie durften ebenfalls kostenlos übers Eis flitzen, denn die Gebühren hatte der Rotary Club Offenbach für sie übernommen. Dazu gehörten neben Eintrittsgeldern auch die Leihgebühren für die Schuhe.

Offenbach: Auf der Eisfläche im Kickers-Stadion geht es vergnüglich zu

+ Wo den Rest des Jahres Fußball gespielt wird, befindet sich derzeit eine Eislauffläche. © Meidel

Zu Beginn füllte sich die ovale Eisfläche gestern noch recht zögerlich. Erst nach und nach trauten sich die Schüler aufs Eis. Als sie merkten, wie viel Spaß sie dort haben, ging es aber schon bald ebenso turbulent wie vergnüglich zu.

Offiziell beginnt die „Offenbacher Eiszeit“ heute Abend ab 18 Uhr. Dann dürfen auch Erwachsene nach Herzenslust Schlittschuh laufen, wo sonst den Rest des Jahres Fußball gespielt wird.

Um 19 Uhr wird Oberbürgermeister Felix Schwenke das wintersportliche Treiben mit einem Grußwort eröffnen, ab 19.15 Uhr gibt’s dann einen gemütlichen Glühweinumtrunk. Die Veranstaltung endet um 20 Uhr. An den Freitagen 20. und 27. Dezember lockt außerdem abends eine Eisdisko.

Infos im Internet gibt´s auf t1p.de/eiszeit.

VON MARIAN MEIDEL