Singles in Offenbach: So viel vom Gehalt frisst zukünftig die Wohnung

Von: Alexander Gottschalk

Die Energiekrise belastet alleinstehende Offenbacher stark. Sie geben einen massiven Teil ihres Gehalts für Wohnkosten aus, wie der Bericht eines Immobilienportals zeigt.

Offenbach - Wer in Offenbach allein in einer kleinen Wohnung lebt, muss durch die Energiekrise zukünftig im Schnitt 42 Prozent seines Einkommens für die Warmmiete einplanen. Das prognostiziert das Immobilienportal Immowelt, das anhand eigener Daten ausgewertet hat, wie sich die steigenden Nebenkosten auf Alleinstehende in 80 deutschen Großstädten auswirken.

Für 50 Quadratmeter in Offenbach wurden demnach bislang 840 Euro Warmmiete im Monat fällig, was einem Anteil von 36 Prozent des hiesigen durchschnittlichen Single-Monatsgehalts (Steuerklasse 1) entsprach. Für die Analyse ging Immowelt von einer Verdopplung der Nebenkosten im Jahr 2022 aus, wie sie etwa das Unternehmen Mineko vorhersagt, das Nebenkostenabrechnungen prüft.

Hohe Wohnbelastung für Singles: Offenbach ist nicht allein

Bei einer bisherigen Nebenkostenpauschale von mittleren 2,79 Euro pro Quadratmeter heißt das laut Immowelt im Ergebnis: Für die gleiche 50-Quadratmeter-Wohnung zahlen alleinstehende Offenbacher künftig 979 Euro und damit rund 42 Prozent ihres Gehalts. Am höchsten ist die zu erwartende Wohnbelastung für Singles in München (52 Prozent), Berlin (45 Prozent) und Frankfurt (44 Prozent), am niedrigsten in Salzgitter (21 Prozent).

Stadt Warmmiete Anteil Gehalt Prognose: Warmmiete Prognose: Anteil Gehalt München 1335 Euro 47 Prozent 1474 Euro 52 Prozent Berlin 905 Euro 39 Prozent 1044 Euro 45 Prozent Frankfurt 1100 Euro 39 Prozent 1239 Euro 44 Prozent Offenbach 840 Euro 36 Prozent 979 Euro 42 Prozent Salzgitter 420 Euro 16 Prozent 559 Euro 21 Prozent Bremerhaven 445 Euro 20 Prozent 584 Euro 26 Prozent

„Dem Szenario zufolge liegt die Wohnkostenquote in 53 von 80 Großstädten oberhalb der 30-Prozent-Marke, also der gemeinhin empfohlenen Obergrenze für Wohnkosten“, teilte Immowelt dazu mit. „Je nachdem, wie sich die Energiepreise weiterentwickeln und wie kalt der kommende Winter wird, könnten auch noch weitere Städte hinzukommen.“

Alleine wohnen kommt Offenbacher teuer zu stehen. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Wohnen in Offenbach: Kaum leistbar für einen Großteil

Datenbasis für die betrachteten Mietpreise waren Inserate auf immowelt.de aus dem ersten Halbjahr 2022. Berücksichtigt haben die Analysten nur Wohnungen mit rund 50 Quadratmetern Fläche, die per Fernwärme, Gas (nur Etagenheizung) oder Öl beheizt wurden. Die Daten zu den Gehältern stammen von der Bundesagentur für Arbeit.

Dass die Mieten im Rhein-Main-Gebiet für viele zu hoch sind, ist natürlich keine neue Erkenntnis – aber eine, die durch Zahlen immer wieder belegt wird. So kam schon Anfang des Jahres eine Studie der Böckler-Stiftung zu dem Ergebnis, dass 62,6 Prozent der Offenbacher „nicht mit angemessenen und leistbaren Wohnungen versorgt werden können“. (red/ag)