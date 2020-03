OVB knacken die Elf-Millionen-Marke

Die Offenbacher Verkehrsbetriebe haben 2019 erstmals über elf Millionen Gäste befördert.

Offenbach – Eine stolze Zahl: 11,03 Millionen Fahrgäste haben die Offenbacher Stadtbusse im vergangenen Jahr befördert. Erstmals konnte damit die Elf-Millionen-Marke überschritten werden. Darüber wurden die Aufsichtsratsgremien der beiden Gesellschaften Nahverkehr in Offenbach (NiO) und Offenbacher Verkehrs-Betriebe (OVB) von Mobilitätsdezernentin Sabine Groß und OVB-Geschäftsführerin Anja Georgi informiert.

Die entscheidende Frage für alle Beteiligten, gerade in Zeiten klammer öffentlicher Kassen: Rechtfertigen diese Zahlen die massive Ausweitung des Angebots? Bekanntlich fahren die Busse seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018 in einem dichteren Takt (7,5 statt 10 Minuten auf der Linie 101, 15 statt 30 Minuten auf den anderen Linien) sowie in einem bis 2 Uhr verlängerten Linienbetrieb. Die Stadtwerke setzen damit den 2017 mit breiter Mehrheit beschlossenen Nahverkehrsplan 2018-22 um und haben das Mobilitätsangebot um etwa ein Drittel erhöht.

„Diese Leistungssteigerung geht mit einer Steigerung der Nachfrage einher“, bilanziert Stadträtin Sabine Groß. „Das ausgeweitete Angebot wird gut angenommen.“ Ohne den zweiwöchigen Busfahrerstreik (Herbst 2019) wären es sogar rund 11,5 Millionen Fahrgäste gewesen. Mit dem verbesserten ÖPNV-Angebot werde für die schnell wachsende Stadt ein „zeitgemäßes, leistungsfähiges und klimaschonendes Mobilitätsangebot“ bereitgestellt, so die Stadträtin.

Abgas- und Lärmbelastungen könnten reduziert, Emissionen vermieden und Staus verringert werden. Das trage zur Lebensqualität in Offenbach bei. Groß: „Ein ÖPNV, der gut ausgebaut und auf die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten ist, bietet einen guten Anreiz, eigene Gewohnheiten zu überdenken und das eigene Auto öfter einmal stehen zu lassen oder ganz umzusteigen. Damit kann jeder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.“

Fahrgastzahlen erstmals selbst ermittelt

Erstmals haben die OVB die Zahl ihrer Fahrgäste eigenständig ermittelt und können damit die bisherigen Zahlen des RMV noch besser untersetzen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund führt alle fünf Jahre eine umfangreiche Erhebung der Fahrgastzahlen durch. In den jeweiligen Folgejahren ohne Erhebung können die Zahlen dann nur anhand der verkauften Fahrkarten hinterlegt mit Nutzungshäufigkeiten hochgerechnet werden.

Auf Grundlage dieser Datenermittlung hatten 2018 die OVB noch rund 10,9 Millionen Fahrgäste befördert. „Mit unserer neuen Systematik konnten wir für 2019 jetzt genauere Zahlen für unsere Stadtbusverkehre errechnen und haben damit rund 130 000 Fahrgäste mehr als zuletzt ermittelt“, so OVB-Geschäftsführerin Anja Georgi.

Die eigenständige Ermittlung der Fahrgastzahlen erfolgt durch Zählgeräte in den Bussen. In 35 der 87 Offenbacher Stadtbusse sind an allen Türen dauerhaft Zählgeräte installiert, die per Lichtdusche alle Ein- und Aussteiger erfassen. Die Zählergebnisse der 35 Busse, die rollierend auf allen Linien verkehren, lassen sich auf die übrigen Fahrzeuge hochrechnen. Anja Georgi: „Der Aufwand hierfür ist relativ groß, dafür bietet unsere Statistik eine gute Grundlage für den nächsten Nahverkehrsplan, der ab 2023 ansteht.“ pso

Infos im Internet: mobilitaet.soh-of.de