Facettenreicher Vorgeschmack

Mit über 30 Veranstaltungen legen bis Ende September die 22. Interkulturellen Wochen Zeugnis ab von der Vielfalt des Zusammenlebens und Zusammenwachsens in Offenbach. Erste Eindrücke gab es am Samstag während einer Einladungsaktion in der Fußgängerzone.

Offenbach – Mashid Najafi und weitere Mitstreiter aus dem Koordinatorenteam suchen das Gespräch mit Passanten, verteilen Flyer und Programmhefte. Barbara Huber-Rudolf vom Katholischen Dekanat Offenbach hält bunte Luftballons für Kinder bereit, während sich die Tanzgruppe Bulgari auf ihren ersten Auftritt vorbereitet. In der Fußgängerzone am Schnittpunkt von Frankfurter Straße, Stadthof und Aliceplatz wird am Samstag eifrig die Werbetrommel gerührt und um Aufmerksamkeit für die beginnenden 22. Interkulturellen Wochen in Offenbach gebeten.

„Zusammen leben – zusammen wachsen“ benennt Susanna Faust-Kallenberg, Pfarrerin für interreligiösen Dialog beim Evangelischen Dekanat Frankfurt und Offenbach, das diesjährige Motto. „Wir möchten Sie ermuntern, in den nächsten beiden Wochen eine oder am besten mehrere der rund 40 Veranstaltungen zu besuchen, die im Zeichen von Vielfalt und generationenübergreifender Verständigung stehen. Diskussionen, religiöse Feiern und ein umfangreiches Kulturprogramm gehören dazu“, nennt sie Beispiele.

Neben einem feierlichen Empfang durch Schirmherrin Stadträtin Sabine Groß und einem ökumenischen Gottesdienst gebe es ein Weltkindertags- und ein Frauentanzfest, eine Stadterkundung für Familien sowie einen Tag des Flüchtlings. „Beisammen sitzen, Speisen probieren und einander kennenlernen, dazu wird am nächsten Sonntag in den Garten neben dem Hauptbahnhof eingeladen“, erläutert Faust-Kallenberg den Beweggrund für die Tafel der Begegnung, die das Freiwilligenzentrum und die Initiative Hautbahnhof vorbereiten.

Aber auch mehrere ausländische Vereine trügen zur Programmvielfalt der Interkulturellen Wochen bei. Eine Lesung zur 11. Wiederkehr des Geburtstags des Dichters Jannis Ritsos plane das Deutsch-griechische Kulturforum Kinisis. Der rumänische Kulturverein ARO zeige einen Dokumentarfilm über die Weltkulturerbestadt Sighioara (Schäßburg), in der sich vor 800 Jahren die Siebenbürger Sachsen niedergelassen hatten.

Volkstümliche Überlieferungen hält der noch relativ junge Verein „Bulgaren in Offenbach“ lebendig. „Er wurde erst 2013 gegründet und zwei Jahre später entstand unser Ensemble“, erzählt Diana Mihova. Die junge Frau gehört der Tanzgruppe Bulgari an, die zur Mittagsstunde unter freiem Himmel einen Eindruck von der Brauchtumspflege vermittelt. In landestypischer Tracht geben die Darbietenden gefragte Fotomotive ab. In Bewegung umgesetzten Volksweisen aus der Region um die Hauptstadt Sofia folgt ein Tanz aus der Hochgebirgsregion Pirin im Südwesten Bulgariens an der Grenze zur nordgriechischen Region Makedonien. „Mehr davon zeigen wir beim Frauentanzfest nächsten Sonntag“, wirbt Diana Mihova für die gemeinsam mit der Miriam-Gemeinde und dem Familienzentrum Zion vorbereitete Veranstaltung in der Diakoniekirche an der Artur-Zitscher-Straße.

Noch während des Auftritts der bulgarischen Ensembles hinterfragen Offenbachs Ausländerbeauftragter Luigi Masala und AWO-Migrationsberater Ali Karakale bei Passanten deren Zufriedenheit mit dem Leben in der Stadt beziehungsweise den persönlichen Wohlfühlgrad. „Bitte kleben Sie einen Smiley ins entsprechende Feld“, bitten sie um ehrliches Urteil. Nach und nach füllen sich die Felder mit den Antwortoptionen „sehr wohl“, „wohl“ und „weniger wohl“. Am Ende der Veranstaltung ist aber auch das Feld „unwohl“ mit etlichen Bildschriftzeichen beklebt. Sie machen deutlich, dass es noch einiges zu tun gibt, damit das Zusammenleben gelingt.

VON HARALD H. RICHTER