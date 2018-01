FDP begrüßt SPD-Forderung einer Südtangente

Offenbach - Die FDP hat die Forderung der Offenbacher Sozialdemokraten für eine zusätzliche Nahverkehrsverbindung von Aschaffenburg, über den Offenbacher Hauptbahnhof, den Frankfurter Flughafen bis nach Mainz begrüßt.

„Wir hoffen, dass dies Beschlusslage aller Landtagsparteien wird“, so der Stadtverordnete Dominik Schwagereit. Aus Sicht von Schwagereit wäre es auch sinnvoll gewesen, diese Forderung als gemeinsames Projekt mit Frankfurt in den Masterplan zur Stickstoff-Minderung der Städte Frankfurt und Offenbach aufzunehmen.

Die SPD hatte sich schon vor längerer Zeit für die sogenannte Südtangente ausgesprochen, da durch die zusätzliche Zugverbindung die Autobahnen im Rhein-Main-Gebiet entlastet werden könnten.

Auf Initiative ihres Offenbacher Fraktionsvorsitzenden Oliver Stirböck hat die FDP auf einem Landesparteitag vor knapp einem Jahr einen entsprechenden Beschluss zur Südtangente gefasst. Es sei ein Irrglaube, dass das steigende Verkehrsaufkommen im Ballungsraum Rhein-Main nur mit einer Optimierung des Individualverkehrs gelöst werden könne.

Dominik Schwagereit regt an, dass die Offenbacher Parteien die Offenbacher Anforderungen an den öffentlichen Nahverkehr in der Region über die Grenzen von Opposition und Koalition hinweg erarbeiten und in einem „Mobilitätspakt für Offenbach“ in ihren Landesparteien zu vermitteln.

Dafür könne die Parlaments-Initiative der SPD-Fraktion aus dem September eine erste Grundlage sein. In dieser hätten die Sozialdemokraten einige bekannte Ideen und Vorschläge zu ÖPNV-Potenzialen zwischen Frankfurt und Offenbach gesammelt. Diese entspreche auch dem Tansania-Koalitionsvertrag, in dem es heißt, die Innenstadt müsse gerade von Frankfurt aus mit dem ÖPNV besser erreichbar sein. „Gemeinsam mit Frankfurt und dem RMV wollen wir Lösungen erarbeiten, wie wir Fechenheim und vor allem Oberrad besser an Offenbach anbinden“, zitiert Schwagereit den Koalitionsvertrag.

