Federvieh entleert sich über Stand des Wochenmarkts

„Es hat Flatsch gemacht“

+ © georg-foto Spurensicherung am Stand von Burghard Gündling: Kurz vor 8 Uhr gestern Morgen regnete es Fäkalien auf sein Obst und Gemüse. Nach Untersuchung der Hinterlassenschaften stand am Mittag dann fest: Sie stammen von Vögeln. © georg-foto

Offenbach - Nur wenige Wochenmärkte in der Region sind so beliebt wie der auf dem Offenbacher Wilhelmsplatz. Das sieht offenbar nicht jeder so: Gestern Morgen nutzte Federvieh im Überflug den Markt zu Entleerung. Von Matthias Dahmer