Feuerwehr sucht nach Mann im Main

Vermutlich im Main ertrunken ist ein Vermisster in Offenbach.

Die Offenbacher Feuerwehr sucht vergeblich nach einem Mann, der zuletzt in Höhe der Offenbacher Hafenspitze gesehen wurde. Er machte einen verwirrten Eindruck.

Offenbach - Am Sonntagmorgen gegen 8.30 wurde die vermisste Person im Alter zwischen vermutlich 20 und 30 Jahren von Passantinnen gesehen, wie er sich unterhalb einer Böschung am Beckenrand des Hafens etwa in Höhe des Nordring 129 entkleidete und einen hilflosen Eindruck vermittelte. Die Frauen verständigten daraufhin den Rettungsdienst.

Die Leitstelle Offenbach schickte daraufhin ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr, da die Position, an der sich die Person befunden haben soll ohne Hilfsmittel nur schwierig zugänglich und eine Rettung des Vermissten von dort ohne die Feuerwehr nicht möglich gewesen wäre.

Vergebliche Suche im Main

Die Einsatzkräfte konnten den Mann jedoch nicht mehr finden, es befand sich nur noch ein Kleidungsstück an der Stelle, wo er von den Passantinnen zuvor gesichtet wurde. Die Einsatzkräfte alarmierten daraufhin sofort den Wasserrettungsdienst.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Offenbach, der Berufsfeuerwehr Frankfurt und der Freiwilligen Feuerwehr Rumpenheim suchten mit mehreren Booten auf dem Wasser, zu Fuß im Uferbereich des Mains sowie auf der Hafenspitze und mit Tauchern im Bereich der vermuteten Untergangsstelle intensiv nach dem Vermissten.

Nach über eineinhalb Stunden wurde die Suche erfolglos abgebrochen. Vermutlich ist der vermisste Mann ertrunken. Die gesperrte Großschifffahrt nahm nach der Suche ihre Fahrt auf der Bundeswasserstraße wieder auf.

tom

