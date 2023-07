Nach Beschwerdebrief an OB: Feuerwehrchef Uwe Sauer wechselt nach Wiesbaden

Von: Christian Reinartz

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Feuerwehrchef Uwe Sauer wechselt von Offenbach nach Wiesbaden: Die Belegschaft hatte sich über seinen Führungsstil beschwert.

Offenbach – Das, was Uwe Sauer schon im April seiner Belegschaft mitgeteilt hatte, ist nun offiziell: Offenbachs oberster Brandschützer wechselt ins hessische Sozialministerium. Sauer hatte seinen Schreibtisch in der Feuerwache an der Rhönstraße allerdings schon im April geräumt und sich in die Landeshauptstadt verabschiedet. Allerdings habe, so hieß es damals bei der Stadt, keine entsprechende Anforderung seitens des Ministeriums vorgelegen.

Dem vorangegangen war ein feuerwehrinterner Eklat, in dessen Verlauf sich ein großer Teil der Belegschaft mit einem Beschwerdebrief an den obersten Dienstherren wandte – Oberbürgermeister Felix Schwenke. Der versucht zwar, die Wogen zu glätten, hatte dabei aber nur mäßigen Erfolg. Am Ende zog Sauer offenbar selbst einen Schlussstrich und verabschiedete sich mit einer Mail bei seinen Leuten. Weil aber ein Wechsel wohl noch gar nicht unter Dach und Fach gewesen war, blieb er offiziell Chef der Offenbacher Feuerwehr, drei Monate lang – ohne Chef zu sein. Diesen Posten hatte längst sein Stellvertreter Michael Eiblmaier übernommen, während man weiter hinter den Kulissen nach einer Lösung in der Causa Sauer suchte.

Uwe Sauer arbeitet nun im Sozialministerium. © Reinartz, Christian

Nach Eklat in Offenbach: Sauer wechselt nach Wiesbaden

Die ist nun gefunden. Im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration soll Sauer sich bis zum Eintritt seines Ruhestandes im Herbst 2024 den beim Land Hessen angesiedelten Bereich „Krankenhausplanung und Rettungsdienst“ unterstützen. Im Rahmen einer Projektarbeit wird er dort, laut Stadt, den „Rettungsdienst in Hessen weiterentwickeln und dabei auch die kommunalen Perspektiven und Anforderungen einbringen.“ Nach einer entsprechenden Anfrage des Ministeriums habe der Magistrat der Stadt Offenbach der Abordnung von Uwe Sauer nach Wiesbaden zum nächstmöglichen Zeitpunkt zugestimmt, heißt es weiter.

Bis die Stelle des Amtsleiters im Januar 2024 nachbesetzt wird, überträgt die Stadt dem bisherigen stellvertretenden Feuerwehrchef Michael Eiblmaier die Funktion des kommissarischen Amtsleiters. Eiblmaier ist seit Dezember 2001 bei der Feuerwehr Offenbach beschäftigt und seit August 2005 als stellvertretender Amtsleiter tätig.

Zum kommissarisch stellvertretenden Amtsleiter wird Manuel Hoppert bestellt. Er war in der Abteilung „Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz“ als Sachgebietsleiter tätig. (Christian Reinartz)