Flammen greifen von Balkon auf Wohnung über

Von: Martin Kuhn

Einen nächtlichen Brand hat die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch bekämpft. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Einen nächtlichen Brand hat die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch bekämpft. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Offenbach – „Feuer in einem Wohnhaus.“ Mehrere Anrufer meldeten in der Nacht zum Mittwoch über den Notruf einen Wohnungsbrand in der Hugo-Wolf-Straße 58. Gegen 00:45 Uhr rückten der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Waldheim aus. Zu Schaden kam glücklicherweise niemand.

In dem dreigeschossigen Gebäude stand die Wohnung im 1. Stock in Vollbrand. Aus noch „ungeklärter Ursache“ hatte es zunächst auf dem Balkon gelodert, die Flammen breiteten sich aber rasch auf die gesamte Wohnung aus. „Zur Menschenrettung und Brandbekämpfung sind umgehend zwei Trupps unter Atemschutz in die Brandwohnung vorgegangen“, erläutert die Feuerwehr. 20 Minuten nach Alarmierung meldeten die Rettungskräfte „Feuer aus“. Wichtig für diese: Aufgrund von vorhandenen und ausgelösten Rauchwarnmeldern konnte sich der Bewohner rechtzeitig und eigenständig ins Freie retten. Vorsorglich ist dieser an den Rettungsdienst übergeben und ambulant behandelt worden.

Glutnester hinter der Fassade machten eine teilweise Öffnung dieser notwendig, so dass diese abgelöscht werden konnten. Alle weiteren Wohnungen wurden auf eine erhöhte Belastung von Rauchgasen hin überprüft. (mk)