Frau in Offenbach getötet - Verdächtiger psychisch krank?

Von: Florian Dörr, Lea Seitz, Niklas Hecht

Teilen

Am Montagabend wurde in Offenbach eine Frau getötet. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. © 5Vision.News

Die Polizei nimmt in Offenbach einen 26 Jahre alten Mann fest. Er steht steht unter dem Verdacht, am Montag seine Mutter getötet zu haben.

Update vom Mittwoch, 10. Mai, 12.01 Uhr: Nach dem Tod einer 54 Jahre alten Frau in einer Wohnung in der Eschstraße am Montagabend (8. Mai) in Offenbach ist gegen den 26 Jahre alten Tatverdächtigen nunmehr ein Unterbringungsbefehl erlassen worden. Das teilt die Staatsanwaltschaft mit. Im Zuge der Vorführung ordnete eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Offenbach am Dienstagnachmittag den Vollzug der vorläufigen Unterbringung an.

Der 26-Jährige wurde aufgrund einer möglichen psychischen Erkrankung in einem forensischen Krankenhaus untergebracht.

Die wegen Verdachts des Totschlags geführten Ermittlungen dauern weiter an und konzentrieren sich nun unter anderem auf die Hintergründe der Tat und das Tatmotiv.

Frau in Offenbach getötet - Polizei nimmt Sohn fest

+++ 14.29 Uhr: Nach dem schrecklichen Vorfall in einem Hochhaus in Offenbach ringen die Nachbarn um Fassung. Der Mann, der mutmaßlich seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung umgebracht haben soll, sei laut den Anwohnern schon mehrfach negativ aufgefallen. Die Frau sei dagegen zwar „sehr still, aber so nett“ gewesen, erzählt eine Nachbarin.

Zudem berichten Bewohner des Hochhauses von Streitgeräuschen, kurz bevor der Mann seine Mutter offenbar mit einem Messer tödlich verletzte. Am Morgen danach deutete vor dem Haus nichts mehr auf die schlimmen Szenen am Abend zuvor hin.

Spurensicherung stellt mutmaßliche Tatwaffe sicher

Update vom Dienstag, 9. Mai, 11.55 Uhr: Nach bisherigem Kenntnisstand ging der Notruf von dem 26-jährigen Tatverdächtigen selbst aus, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte. Er sagte, dass er mit einem Messer auf die 54-jährige Frau eingewirkt habe, bei der es sich um seine Mutter handelte. Die Einsatzkräfte nahmen den 26-Jährigen daraufhin widerstandslos fest.

Bei der Spurensicherung am Montagabend (8. Mai) wurde die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Im Laufe des Tages (9. Mai) wird nun der Leichnam obduziert. Außerdem soll der Festgenommene beim zuständigen Amtsgericht in Offenbach vorgeführt werden. Hintergründe und Motiv sind noch unklar. Sie sind Teil der umfassenden und andauernden Ermittlungen, die aktuell wegen des Verdachts des Totschlags geführt werden, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich an die Offenbacher Kriminalpolizei zu wenden (Telefon: 069 8098-1234).

Frau in Offenbach getötet - Tatverdächtiger festgenommen

Erstmeldung vom Dienstag, 9. Mai, 7.52 Uhr: Offenbach - In einem Wohnhochhaus in der Eschstraße in Offenbach ist am Montagabend (8. Mai) eine Frau getötet worden. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, wurden Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr zum Tatort im Stadtteil Lauterborn gerufen. Die Beamtem nahmen noch am Abend einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Zuvor hatte die Polizei umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, auch die Spurensicherung war vor Ort.

Die Hintergründe des Tötungsdelikts sind bislang noch völlig unklar. Ebenso weitere Detaills zu der getöteten Person. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich zu melden. (nhe/lea)

Nach einem Femizid in Offenbach ist vor wenigen Wochen ein Mann in Paris festgenommen worden. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Von der Leiche fehlt weiterhin jede Spur.