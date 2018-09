Frau bei Unfall schwer verletzt in Auto eingeklemmt

Offenbach - Auf einer Kreuzung in Offenbach stoßen heute Nachmittag zwei Autos zusammen. Eine Frau wird dabei in einem der Wagen schwer verletzt eingeklemmt.

Es ist gegen 16.20 Uhr heute Nachmittag als bei der Leitstelle in Offenbach ein Notruf eingeht. Grund ist ein Unfall mit zwei Autos in der Strahlenberger Straße. Wie die Feuerwehr berichtet, krachen im Kreuzungsbereich zum Herrnrainweg zwei Autos ineinander. Durch den Aufprall wird die Beifahrerin des einen Wagens im Fahrzeug eingeschlossen und schwer verletzt. Die Einsatzkräfte müssen aber zunächst den zweiten am Unfall beteiligten Wagen vom Auto wegziehen, erst danach kann der Rettungsdienst die Schwerverletzte erreichen. Nach einer ersten Versorgung befreit die Feuerwehr sie schließlich aus dem Wagen - die Frau kommt im Anschluss in ein Krankenhaus.

Die genaue Ursache für den Unfall sowie die Höhe des Schadens sind aktuell noch unklar. (jo)

Archivbilder

