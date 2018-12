Freibier für Vereine in der Region

Offenbach - Vereine und Institutionen in der Region dürfen sich freuen: Die Seligenstädter Brauerei Glaabsbräu und die Energieversorgung Offenbach AG (EVO) starten eine regionale Sponsoring-Initiative und werden im kommenden Jahr gemeinnützige Veranstalter von Festen mit einer „Bierspende“ unterstützen.

Sie verlosen jeweils hundert Liter Freibier an insgesamt hundert Vereine, Institutionen oder Initiativen. „Die Vereine sind Motor des kulturellen, sportlichen und sozialen Lebens in unserer Region“, urteilt der EVO-Vorstandsvorsitzende Dr. Christoph Meier. „Deshalb haben wir die ‚Bierspende‘ entwickelt und wollen damit den vielen ehrenamtlichen Helfern das Leben ein wenig leichter machen.“

So funktioniert es: Glaabsbräu und EVO wollen im neuen Jahr mit Anzeigen und im Internet auf ihre Aktion aufmerksam machen. Die Vereine können sich von Anfang Februar an mit ihrem Fest bewerben, das sie im Verlauf des Jahres ausrichten wollen. Die Bewerbung erfolgt bei der Glaabsbräu oder bei der EVO über ein Online-Formular, das sich in wenigen Minuten ausfüllen lässt. Die Bewerbungsfrist endet Ende März. Ein Gremium wird bis Ende April die Vereine auswählen. Die Gewinner können sich ihre Gutscheine am 16. Mai 2019 bei der Siegerehrung in der Glaabsbräu abholen. Die Gutscheine lassen sich während des gesamten Jahres einlösen. Kosten entstehen den Vereinen nicht, es muss lediglich ein Pfand von 30 Euro pro Fass hinterlegt werden. (mad)