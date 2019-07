Freiwilliger Polizeidienst: SPD will statt „Placebos“ objektive Verbesserungen

Freiwilliger Polizeidienst - SPD will keine „Placebos“

Der Freiwillige Polizeidienst in Offenbach ist nichts völlig Neues, jetzt soll er wieder aufgenommen werden. Das beurteilen die politischen Lager naturgemäß unterschiedlich.

Offenbach – Fürs Tansania-Bündnis freut sich stellvertretend die CDU, während die SPD als zahlenmäßig stärkste Oppositionskraft das Projekt ablehnt. Zur Erinnerung: In erste Linie soll die zusätzliche uniformierte Präsenz dazu führen, dass das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt wird. Gerade die schlichte Streifentätigkeit ohne einen konkreten Auftrag mache es möglich, dass ein persönlicher Kontakt zur Wohnbevölkerung und zu den Passanten in den Quartieren aufgebaut werde. Dies soll auch dazu beitragen, die oft bestehende Distanz zwischen Bürgern und Ordnungsbehörden abzubauen.

Als Teil des Sicherheitsapparates üben die Polizeihelfer gesetzliche Aufgaben aus. „Dies soll aber auf besonders bürgernahe Weise geschehen“, betont Bürgermeister Peter Freier. Als örtliche Schwerpunkte bieten sich aus Sicht der Stadt die Quartiere an, in denen ein ebensolches Management eingerichtet ist – Mathildenviertel, Nordend, Hafen, Senefelder-Quartier und Lauterborn.

„Der CDU war es ein besonderes Anliegen, diesen Polizeidienst wiedereinzuführen“

Die Unionschristen freuen sich, dass mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages mit dem Land die Polizeihelfer nun ihren Dienst in Offenbach alsbald aufnehmen können. „Der CDU war es ein besonderes Anliegen, diesen Polizeidienst wiedereinzuführen“, so Fraktionschef Roland Walter. Dieser sei als Bindeglied zwischen Bürger und Polizei zu verstehen. Unter dem Motto „Präsenz zeigen, beobachten, melden“ können frühzeitig Erkenntnisse von Bürgernöten oder Störungen der öffentlichen Sicherheit an die Polizei weitergegeben werden. Somit werde nicht nur das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger gesteigert, „sondern auch die Sicherheitslage tatsächlich verbessert“.

Hingegen bleibt die Offenbacher SPD bei ihrer ablehnenden Haltung „gegenüber dem sogenannten Freiwilligen Polizeidienst“, wie der Stadtverordnete und Unterbezirksvorsitzende Christian Grünewald betont. Die Genossen seien überzeugt, dass der Polizeidienst „keinen wesentlichen Beitrag“ zur inneren Sicherheit leiste. Die Koalition selbst habe in ihrem Antrag stets nur den Beitrag des Freiwilligen Polizeidienstes zum subjektiven – „also gefühlten“ – Sicherheitsempfinden herausgestellt. „Aber für die Lösung realer Probleme wünschen wir uns objektive Verbesserungen und nicht bloß Placebos“, so der Sozialdemokrat.

Argumentation der Polizei-Gewerkschaft

Er nimmt dabei die Argumentation der Polizei-Gewerkschaft auf: Es gebe in der öffentlichen Sicherheit zur gut ausgebildeten Polizei keine Alternative. Zwar habe es, auch mit Unterstützung der SPD-Fraktion im Landtag, eine Abkehr von der Sparpolitik bei der Landespolizei gegeben. „Aber es sollte so viel Geld und Polizei vom Land Hessen für Offenbach bereitgestellt werden, wie eben nötig ist, um sowohl objektiv als auch gefühlt mehr Sicherheit in Offenbach zu erzeugen“, fordert der Sozialdemokrat.

Darüber hinaus könne die Bezeichnung des Freiwilligen Polizeidienstes für andere ehrenamtlich Aktive, etwa bei den Feuerwehren, zu einer Missachtung ihres Engagements führen.

mk

