Diskussion zur Schließregelung an den Sporthallen

Offenbach - In sachlicher Diskussion tauschten sich am Dienstagabend Vereinsvertreter und GBM-Spitze über die umstrittene Schließregelung für die Sporthallen aus. Von Matthias Dahmer

Ergebnis: Die GBM gewährleistet in jedem Fall den Schließdienst, Schlüssel für Vereine sind ein zusätzlicher Service. Zugleich räumte die städtische Gesellschaft Fehler in der Kommunikation ein. Die Zustimmung war ungeteilt, als nach zweistündiger Diskussion im Bürgerhaus Rumpenheim aus den Reihen der rund 30 Vereinsvertreter die Erkenntnis kam: „Diese Veranstaltung hätte früher stattfinden müssen.“ Tatsächlich wäre so mancher Unmut in der Offenbacher Vereinswelt wohl vermeidbar gewesen, wenn die GBM vor Inkrafttreten ihres neuen Hausmeisterkonzepts zum 1. Januar die betroffenen Vereine über ihre Zielrichtung informiert hätte.

Wie berichtet, sind die insgesamt 54 GBM-Hausmeister seit Jahresanfang nur noch bis 17 Uhr für die städtischen Sporthallen zuständig, welche den Vereinen bis 22 Uhr zu Verfügung stehen. Die GBM-Geschäftsführerinnen Daniela Matha und Annette Schroeder-Rupp betonten am Dienstagabend, die Neuregelung sei dringend notwendig gewesen. Dabei deuteten sie lediglich an, dass es um arbeitsrechtliche Erfordernisse und den Gleichbehandlungsgrundsatz gegangen sei.

Mit Nachdruck wiesen die beiden darauf hin, dass die GBM – entgegen dem entstandenen Eindruck, alles würde auf die Vereine abgewälzt – nach wie vor für das Auf- und Abschließen zuständig sei. Diese Aufgabe erledige künftig entweder ein GBM-Hausmeister, das Reinigungspersonal oder ein beauftragter Schließdeinst. Schroeder-Rupp versicherte, dass etwa im Falle verschlossener Türen, die Reaktionszeit nach Anruf bei der immer erreichbaren Notrufnummer (Tel.: 069/850004222) höchstens 15 Minuten betrage. Vereine könnten Schlüssel für die Hallen bekommen, was aber als zusätzlicher Service zu verstehen sei. Auf die Frage, welche Empfehlung sie den Vereinen denn geben könne, meinte GBM-Chefin Matha: „Lassen Sie es mit den Schlüsseln.“

Wie viel die Umrüstung der Sporthallen auf digitale Schließsysteme kostet, war den Geschäftsführerinnen nicht zu entlocken. Die Umstellung sei unabhängig von Hausmeisterkonzept ohnehin geplant gewesen, hieß es am Rande der Diskussion.

Nicht entkräften konnte die GBM-Spitze den Eindruck der Vereinsvertreter, die Neuregelung sei in ihren Details wenig durchdacht worden. „Die Theorie ist gut, aber in der Praxis klappt es nicht und wir baden das aus“, lautete der Vorwurf. Schroeder-Rupp räumte ein, man sei auf die Rückmeldungen aus den Vereinen angewiesen, um Schwachstellen der Neuregelung zu beseitigen. Kollegin Matha versuchte zu relativieren: „In 23 der 28 Hallen funktioniert es gut. Wir sind weit weg vom Chaos.“

Deutlich wurde an dem Abend aber auch, dass es bei der Betreuung der Sporthallen viele Mitspieler gibt. Da ist zunächst die GBM, die im Auftrag der Stadt für das Gros der Hallen zuständig ist. Hinzu kommen drei Sportstätten an im Wege des PPP-Modells errichteten Schulen, wo ein privater Schließdienst tätig ist. Schließlich gibt es die kreiseigene August-Bebel-Schule, in deren Halle das Unternehmen Hochtief das Sagen hat. Und in allen Fällen ist die GBM Ansprechpartner für die Vereine.

Nicht nur bei der neuen Schließregelung drückt den Vereinen der Schuh. Irritationen gibt es offenbar im richtigen Umgang mit dem sogenannten Hallenbuch, in dem Schäden an den Einrichtungen eingetragen werden sollen. „Es geht dabei nicht um Schuldzuweisungen, sondern um die Verpflichtung, Mängel zu melden, damit wir sie zeitnah beheben können“, stellte Sportamtsleiter Manfred Ginder klar.

Vereinsvertreter berichteten zudem davon, dass die Schulen regelmäßig die ihnen zustehenden Hallenzeiten bis zum späten Nachmittag blockten, obwohl mitunter wochen- oder gar monatelang in der Randzeit kein Schulsport stattfinde. Das müsse doch besser kontrolliert werden, so die Forderung. Schließlich kam die Anregung, nach dem Vorbild anderer Kommunen die Hallen bis 23 Uhr für die Vereine zu öffnen. Angesichts der Themenvielfalt denkt man bei der GBM nun darüber nach, einen regelmäßigen runden Tisch mit den Vereinen einzurichten.

