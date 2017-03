In Offenbach gibt es zu wenige öffentliche Toiletten

Zwei öffentliche Toiletten in der Stadt, die allerdings nur schwer zu finden sind: An der Rückseite des Kiosks in der Bürgeler Langstraße befinden sich Klos, genauso wie am Haupteingang zum Alten Friedhof. Was fehlt, ist eine Beschilderung zu den stillen Örtchen.

Offenbach - Stille Örtchen sind selten in Offenbach. Und das liegt nicht nur am Fluglärm. In der Stadt gibt es zu wenig öffentliche Toiletten. Von Steffen Müller

Während in Frankfurt Bürger in einer Online-Umfrage abstimmen können, wo mehr WCs aufgestellt werden sollen, wird sich in Offenbach kaum etwas ändern. Nur in der Innenstadt wird bald Abhilfe geschaffen. Neulich in der Tiefgarage am Rathaus: Auf dem Weg zu seinem Auto kommt der Autor dieser Zeilen an einem Mann vorbei, der ganz ungeniert in eine Ecke des Parkhauses pinkelt. Dieses unappetitliche Benehmen ist in Offenbach leider kein Einzelfall. Auch im Parkhaus von Toys‘R‘Us und an der Geleitsstraße liegt häufig ein penetranter Gestank von Urin in der Luft. Ob die Wildpinkler so schwache Blasen haben, dass sie nicht mehr bis zum nächsten Klo anhalten können, oder ob sie einfach nur rücksichtlos sind, kann hier nicht geklärt werden. Eine andere Erklärung ist, dass sie sich nicht anders helfen können, da sie einfach nicht wissen, wo die nächste Toilette ist. Auch wenn es nicht als Ausrede für das Fehlverhalten gelten darf, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Urinierer kein stilles Örtchen gefunden haben. Denn es gibt sie in Offenbach zu selten.

+ © Müller Zu dieser Feststellung kam bereits im Oktober 2014 die damalige Koalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern. „Die Zahl der öffentlichen Toilettenanlagen der Stadt Offenbach ist aus Sicht der antragstellenden Fraktionen unzureichend“, heißt es in der Vorlage, in der die Parteien forderten, dass öffentliche Toiletten „kostenneutral“ betrieben werden sollen. Das heißt konkret: Es sollten private Betreiber gefunden werden, die ihre Anlage durch Werbekonzessionen finanzieren; es wurde über ein Gutscheinsystem nachgedacht, und Einzelhändler und Gastronomen sollten überzeugt werden, gegen eine kleine Gebühr ihre Örtlichkeiten auch für Nicht-Gäste zur Verfügung zu stellen. Obwohl der Antrag damals angenommen wurde, hat sich kaum etwas getan.

„Die Bereitschaft der Einzelhändler, ihre WCs für Nicht-Kunden zu öffnen, hält sich nach einer Abfrage der Wirtschaftsförderung in Grenzen“, berichtet Stadtsprecher Fabian El Cheikh. Nur das Markthäuschen am Wilhelmsplatz bietet während seiner Öffnungszeiten ein öffentliches Klo – aber das ist der Tradition des Baus geschuldet. Auch Firmen, die Toiletten betreiben und die Kosten durch die Vermietung von Werbeflächen decken, gibt es kaum. Die meisten Klos betreuen die städtischen Dienstleister ESO oder GBM.

Gleichgeblieben ist auch die Zahl der Toiletten. Im gesamten Stadtgebiet sind es 14 Stück, wobei die am Mainuferpark und am Schultheisweiher nur im Sommer geöffnet sind. Vier befinden sich auf Friedhöfen. In absehbarer Zeit, nach Abschluss der Rathaus-Sanierung, folgt eine neue, behindertengerechte Toilette im Verwaltungsgebäude. „Dann wird in der Innenstadt eine gute Abdeckung erzielt“, glaubt El Cheikh. Der Stadtsprecher berichtet, dass in jüngster Zeit keine Anfragen für weitere Toiletten an die Verwaltung herangetragen worden sind. Dennoch weiß die Stadt um den grundsätzlichen Bedarf an öffentlichen Klos – insbesondere auf öffentlichen Spielplätzen und unter dem Aspekt der Barrierefreiheit. Doch das Problem ist wie so häufig das liebe Geld.

Vor dem Hintergrund, dass viele WC-Anlagen mutwillig zerstört werden, kostet eine neue Toilette, die Vandalismus einigermaßen standhält, mindestens 70.000 Euro. Hinzu kommen jährlich etwa 12.000 Euro für die Wartung – Folgekosten durch mutwillige Beschädigung nicht mit eingerechnet. 2014 und 2015 trieben an der Toilette am Marktplatz fast täglich Vandalen ihr Unwesen Auch heute noch sind regelmäßig Zerstörungen festzustellen.

Ein fast komplett unerschlossenes Gebiet auf der Klo-Landkarte ist das Hafenviertel. In dem neuen Stadtteil gibt es nur eine öffentliche Toilette im Hafenzentrum. Derzeit wird geprüft, im Umfeld des Spielplatzes beim Hafengarten sowie am unteren Molenpark eine öffentlich zugängliche Toilette zu installieren. Sollte diese Prüfung ähnlich erfolgreich verlaufen wie die Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses vom Oktober 2014, werden einem wohl auch im Vorzeigeviertel Offenbachs ab und an unangenehme Begegnungen mit Wildpinklern nicht erspart bleiben.