Großbrand zerstört Dachstuhl von historischem Mehrfamilienhaus

Ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert brennt in der Offenbacher Innenstadt. Die Löscharbeiten dauern an.

Offenbach - Am frühen Dienstagmorgen hat ein Großbrand den Dachstuhl des ehemaligen städtischen Altenwohnheims am Hessenring in Offenbach am Main zerstört. Die Offenbacher Feuerwehr war mit einem massiven Aufgebot vor Ort. Die Einsatzkräfte versuchten, mithilfe von zwei Hubrettungsfahrzeugen dem Flammen Herr zu werden.

Doch trotz des „massiven Löschangriffs“, wie es in der Pressemitteilung der Feuerwehr heißt, konnte der Dachstuhl nicht gerettet werden. Gegen 4.10 Uhr am Morgen meldete die Feuerwehr, dass sich die Nachlöscharbeiten am Brand noch bis in den Vormittag hineinziehen können.

Brand am Hessenring in Offenbach zerstört Dachstuhl eines altertümlichen Gebäudes

Das Gebäude am zentral in Offenbach gelegenen Hessenring wurde bereits im Jahr 1877 erbaut. Im Jahr 1908 wurde es um einen Seitenflügel ergänzt. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges nutzte es die Stadt Offenbach als Altenwohnheim.

Der prägnante Bau stand im weiteren Verlauf über mehrere Jahre leer. Aktuell wurde das fünfstöckige Gebäude saniert und zu einem Wohngebäude mit zahlreichen Wohnungen umgebaut.

Brand in Offenbach wohl durch Bauarbeiten ausgelöst

Die Feuerwehr vermutet, dass der Brand in einer der entstehenden Wohnungen ausgebrochen ist. Von dort hätten sich die Flammen über den Dachstuhl ausgebreitet. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Bei ihrem Einsatz wurden die Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Offenbach von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Offenbach, Obertshausen sowie Neu-Isenburg unterstützt.

Auch in Rimbach brennt es - drei Schwerverletzte

Bei einem weiteren Brand am Montagabend in einem Haus in Rimbach haben drei Menschen schwere Rauchgasvergiftungen erlitten. Die Verletzten wurden umgehend in Krankenhäuser gebracht, um dort weitergehend behandelt zu werden.

Das Feuer sei ersten Erkenntnissen zufolge im Kühlhaus einer Metzgerei im Erdgeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei am Montagabend mit. Grund sei wohl ein technisches Problem an einem Kompressor gewesen. Ob es sich bei den drei Verletzten um Bewohner des betroffenen Hauses handelte, war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Laut Polizeiangaben beläuft sich der Schaden, den der Brand verursacht hat, auf rund 100.000 Euro. (mit dpa)