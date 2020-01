Großeinsatz der Polizei am Hauptbahnhof in Offenbach: Offenbar haben Unbekannte versucht, einen Geldautomaten zu sprengen.

Großeinsatz der Polizei am Hauptbahnhof in Offenbach: Offenbar haben Unbekannte versucht, einen Geldautomaten zu sprengen.

Offenbach – Am Hauptbahnhof in Offenbach findet am Donnerstagmorgen (16.01.2020) ein Polizeieinsatz statt. Nach Informationen des HR soll es dabei um die versuchte Sprengung eines Geldautomaten gehen. Eine offizielle Bestätigung der Polizei steht noch aus. chw

Wir aktualisieren den Artikel fortlaufen

Ein oder mehrere Unbekannte versuchten jüngst in Offenbach einen Geldautomaten in der Erich-Ollenhauer-Straße zu sprengen. Die Polizei sucht nach Zeugen.