Antwort auf Online-Petition: Schwenke rechnet mit Tansania ab

Auf dem alten Steuerbescheid hat ein Betroffener schon mal handschriftlich ausgerechnet, was ihn die „unausweichliche“ Erhöhung im Jahr kostet: Die Belastung steigt in diesem Fall von 708,48 Euro auf 1174,90 Euro.

Offenbach – Oberbürgermeister Felix Schwenke hat ausführlich Stellung zur Online-Petition gegen die Erhöhung der Grundsteuer genommen. Darin legt der SPD-Verwaltungschef erstmals seine bisherige öffentliche Zurückhaltung gegenüber dem Vorgehen der Tansania-Koalition ab.

Gleichzeitig blickt das politische Offenbach auf die heutige Stadtverordnetenversammlung, die um 17 Uhr beginnt und gleich zu Beginn (Tagesordnungspunkt 3) die umstrittene Grundsteuererhöhung behandelt.

In seiner Stellungnahme zur Grundsteuer-Petition weist Schwenke zunächst darauf hin, dass das Stadtparlament theoretisch die Möglichkeit hat, die Steuer jedes Jahr zu ändern. Für alle sei die drastische Erhöhung keine gute Entscheidung, doch im Moment reiche das Geld nicht, um wichtige Zukunftsinvestitionen zu tätigen.

Was die Bereitschaft zu Einsparungen angeht, sieht Schwenke schwere Defizite bei der regierenden Tansania-Koalition: „In den vergangenen drei Jahren wurde von der neuen Koalition manchmal der Eindruck erweckt, Geld würde in Offenbach plötzlich keine Rolle mehr spielen. Das ging so weit, dass sogar völlig unrealistisch der Bau eines neuen Hallenbades versprochen wurde.“

Angesichts der Finanzsituation müssten alle Maßnahmen im Hinblick auf den Zeitpunkt überprüft werden, zu dem sie notwendig seien. Auch hier spart Schwenke nicht mit Kritik an der Koalition: Als die Finanzplanung des Haushaltes vom 18. September 2018 vorgelegen habe, sei klar gewesen, dass im Haushalt ein gigantisches Problem mit einer Nettoneuverschuldung für Baumaßnahmen von rund 120 Millionen Euro existiere. Schwenke: „Sofort nachdem mir diese Zahlen vom Kämmerer gezeigt wurden, habe ich intern gewarnt, dass wir diesen Haushalt so nicht genehmigt bekommen.“ Sein Vorschlag sei gewesen, darüber umgehend ein Gespräch mit dem Regierungspräsidium zu führen. „Hätten wir direkt angefangen, intern intensiv nach weiteren Einsparungen, Effizienzsteigerungen und dem Verschieben von Maßnahmen zu suchen, hätten wir ganz sicher ohne politisches Hickhack Möglichkeiten gefunden, die Erhöhung geringer zu halten.“ Und man hätte im Vorfeld der Landtagswahl auch noch mal Druck in Wiesbaden machen können.

Das alles habe die Koalition nicht getan, wirft ihr Schwenke vor. Sie habe einfach bis drei Tage vor der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im November abgewartet und nichts unternommen. „Das ärgert mich. So wurde die Chance verpasst, das Problem für die Bürger zu verkleinern“, schreibt der OB.

Beim Kampf, dass Bund und Land den Kommunen Soziallasten abnehmen, vermisst Schwenke das Engagement der Tansania-Koalition. „Viel zu lange Zeit hat dieses Problem außer mir in Offenbach keinen Politiker ernsthaft interessiert.“ Viel schlimmer noch für ihn: Aus parteipolitischen Gründen hätten insbesondere Vertreter von CDU und Grünen seine Arbeit als Jammern diskreditiert, obwohl die von ihm erhobenen Forderungen stets mit Zahlen und Fakten untermauert gewesen seien. Schwenke: „Jetzt zahlen die Bürgerinnen und Bürger die Zeche für diesen politischen Kuschelkurs vor allem mit dem Land Hessen.“

Formell steht die von großem Medieninteresse begleitete Entscheidung über die Erhöhung der Grundsteuer, die zusammen mit dem Haushalt behandelt wird, am Anfang der um 17 Uhr beginnenden Stadtparlamentssitzung. Da aber die Fraktionen Grundsatzreden angekündigt haben, gehen Beobachter davon aus, dass es drei bis vier Stunden dauern wird, bis es zur Abstimmung kommt. Mit dem Beschluss, die Grundsteuer auf 995 Prozentpunkte zu erhöhen, katapultiert sich Offenbach bei dieser Belastung für den Bürger an die Spitze der deutschen Großstädte. (mad)

