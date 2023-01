Blitzer um Offenbach und Hanau: Hier stehen die mobilen Messgeräte der Polizei in dieser Woche

Von: Caspar Felix Hoffmann

Im Gebiet Offenbach und Hanau setzt die Polizei auch ab Montag (23. Januar) wieder mobile Blitzer ein. Hier wird kontrolliert.

Offenbach/Hanau – Ein greller Blitz auf der Straße aus einem kleinen Kasten heraus: Diesen Moment hat fast jeder Autofahrer schon erlebt. Auch in der kommenden Woche wird es wohl das ein oder andere teure Foto für Autofahrer in der Region Offenbach und Hanau geben.

Von Montag (23. Januar) bis Sonntag (29. Januar) kontrolliert die Polizei wieder die Geschwindigkeit der Autofahrer an mehreren Stellen im Stadtgebiet mit mobilen Blitzern. Wo die Geschwindigkeitsmessungen genau stattfinden, haben die Beamten vorab bekannt gegeben.

Ein Polizist kontrolliert mit einem Lasermessgerät die Geschwindigkeit des Autoverkehrs. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Blitzer um Offenbach und Hanau am Montag (23. Januar)

A66, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz)

Obertshausen, Rembrücker Weg (Schule)

L3262, Zeppelinheim in Richtung Buchschlag, zwischen Bahnlinie und Anschlussstelle B44 (Unfallschwerpunkt/Wildgefahrenstrecke)

B486, Langen in Richtung Mörfelden, zwischen K 168 und Anschlussstelle A5 (Wildgefahrenstrecke)

Radarkontrollen um Offenbach und Hanau am Dienstag (24. Januar)

A66, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz)

L2310, zwischen Ortseingang und Aschaffenburger Straße (Wildgefahrenstrecke)

L2310, Mainhausen in Richtung Stockstadt, zwischen B45 und Hillerkreuzung (Wildgefahrenstrecke)

Rodgau-Weiskirchen, Alfred-Delp-Straße (Schule)

Offenbach, Schubertstraße (Schule)

Radarmessungen um Offenbach und Hanau am Mittwoch (25. Januar)

L3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke)

K174, Dietzenbach in Richtung Rodgau, zwischen Waldacker und Rodgau-Ring-Straße (Wildgefahrenstrecke)

Gelnhausen, Phillip-Reis-Straße, Ecke Bruno Haldy Straße

Blitzer um Offenbach und Hanau am Donnerstag (26. Januar)

B43a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke)

K174, Dietzenbach in Richtung Rodgau, zwischen Waldacker und Rodgau-Ring-Straße (Wildgefahrenstrecke)

B448, Tannenmühlkreisel in Richtung Obertshausen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke)

K970, Hanau, Ernst-Barhel-Straße in Richtung Großauheim (Schule)

Gründau, Niedergründauer Straße, Ecke Anton-Calaminus-Straße (Schule)

Radarkontrollen um Offenbach und Hanau am Freitag (27. Januar)

B43a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke)

Radarmessungen um Offenbach und Hanau am Samstag und Sonntag (28. und 29. Januar)

B43a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke)

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei sind so weit nichts Ungewöhnliches. Bald könnte aber nicht nur die Geschwindigkeit überprüft werden. Mit sogenannten „Lärmblitzern“ will die Polizei in Zukunft gegen Lärmbelästigung vorgehen. (cas)