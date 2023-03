Tanken, nicht bezahlen, wegfahren: Immer mehr Fälle in Offenbach und Hanau

Von: Niklas Hecht

Der Anstieg der Spritpreise schlägt sich in Offenbach und Hanau negativ in der Kriminalstatistik nieder. Es kommt vermehrt zu Fällen von Tankbetrug.

Offenbach/Hanau – Tanken und einfach wegfahren, ohne zu bezahlen? Für viele Tankstellen in Offenbach und Hanau ist dieses Verhalten im vergangenen Jahr zu einer bitteren Realität geworden. Das legt zumindest die Kriminalstatistik der Polizei Südosthessen für das Jahr 2022 nahe. Demnach stiegen die Fälle, bei denen zwar getankt, aber anschließend nicht bezahlt wurde, in Offenbach und Umgebung von 408 im Jahr 2021 auf 699 Fälle an. Das entspricht einem Anstieg von gut 70 Prozent.

Die Polizei vermutet, dass der vermehrte Tankbetrug unmittelbar mit dem Anstieg der Benzin- und Dieselpreise zusammenhängt. In der Folge des Überfalls von Putins Russland auf die Ukraine im Februar 2022 verdoppelten sich die Spritpreise im vergangenen Jahr zeitweise beinahe. Inzwischen sind die Preise an den deutschen Tankstellen fast wieder auf Vorkriegsniveau gefallen. Polizeisprecher Rudi Neu sagte gegenüber Hit Radio FFH „Jeder kennt die Spritpreise an der Tankstelle, wie die nach oben geschossen sind. Das ist natürlich eine Erklärung, dass der ein oder andere aus einer Not heraus vielleicht sagt, ich kann es nicht mehr bezahlen, ich mache das jetzt eben so.“ Gleichwohl bleibe es verboten.

In Offenbach und Hanau wird an den Tankstellen immer öfter Sprit geklaut. © dpa

Tankbetrug in Offenbach und Hanau: Hochwertige Kameras zur Überwachung

Erschwerend bei der Aufklärung dieser Taten habe sich gezeigt, dass an den Fahrzeugen oftmals ausländische Kennzeichen angebracht gewesen seien, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. „Zudem trugen die Täter in vielen Fällen eine Schutzmaske und waren dadurch schwer zu identifizieren.“ Um den Diebstählen entgegenzuwirken, empfehlen die Ermittler Tankstellenbetreibern die Anschaffung hochwertiger Kameras. Auch könnten EC- oder Kreditkartenterminals Tankbetrug verhindern, da diese die Zapfsäule erst nach erfolgreicher Bezahlung freischalteten.

Im Gegensatz zum vermehrten Tankbetrug und trotz der allgemeinen Verteuerung der Lebenshaltungskosten blieb der Anstieg der Fälle von Ladendiebstahl in Offenbach und Hanau im vergangenen Jahr moderat. Laut Kriminalstatistik erhöhte sich die Zahl der Ladendiebstähle in Südosthessen um rund ein Viertel, von 2.097 im Jahr 2021 auf 2.639. (nhe)