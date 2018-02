Heizungs- und Lüftungsdaten der Schulen werden zentral überwacht

Offenbach - Es war einmal an einigen Offenbacher Schulen, dass die Temperatur im Klassenraum nur durch das Öffnen der Fenster zu regulieren war – weil die Thermostate längst den Dienst versagt hatten. Die Handarbeit nach Gefühl ist Geschichte.

Heute wird an zentraler Stelle per Computer überwacht, ob es Kinder und Lehrer angemessen warm haben. Jeden Morgen ab 7 Uhr obliegt es Angelo Samarelli, dass die Schulgemeinden in ein wohliges Umfeld kommen. Am Stadtwerke-Stammsitz an der Senefelderstraße laufen die technischen Daten der 24 städtischen Schulen und ihrer Sporthallen zusammen. Auf seinem Computer sieht der technische Mitarbeiter, ob Heizungen und Lüftungen richtig arbeiten.

Der Bildschirm zeigt beispielsweise per Grafik, wie viel Grad aktuell in den Klassenräumen der Grundschule Buchhügel gemessen werden, ob die Hafenschule richtig belüftet wird und ob das Wasser für die Duschen in der Leibniz-Sporthalle warm genug wird. „Es ist der große Vorteil des Gebäudeleitsystems, dass wir schon rund eine Stunde bevor der Unterricht beginnt von hier aus sehen, wo es in den Schulen etwa zu kalt ist“, sagt Erich Oefner, Leiter der Gebäudetechnik bei der GBM.

Zwischen 20 und 21 Grad soll es gemäß der Regeln für Arbeitsstätten in den Klassenräumen warm sein, je nach Gebäude. Denn in einem Altbau können sich 20 Grad deutlich frischer anfühlen als in einem isolierten Neubau.

Die zentrale Einstellung der Raumwärme soll vor allem auch Energie sparen: Meist denken Schüler oder Lehrer nach der letzten Stunde nicht daran, die Heizung herunterzudrehen. Zudem werden hitzige Diskussionen über die optimale Wohlfühltemperatur vermieden. Entspricht ein übermittelter Wert nicht den Anforderungen, kann Samarelli über die grafische Darstellung der Anlage den Schaden eingrenzen oder lokalisieren. Aber höchstens zwei Mal pro Woche leuchten Anlagenteile rot auf.

„Die Hausmeister werden nach wie vor auch für die technische Überwachung gebraucht“, sagt Oefner, „ob es dunkel ist oder ein Wasserhahn tropft, merken nur die Kollegen vor Ort. Und die können dann vielleicht auch gleich etwas unternehmen.“

Sie kontrollieren bei ihrem morgendlichen Rundgang, ob alle Lampen, auch die der Rettungswege leuchten, ob Brandschutztüren schließen, ob Einbruch- und Feuermeldeanlagen funktionieren. Ist ein Schaden nicht direkt zu beheben, steht ein Pool von eigenen Handwerkern bereit.

Erst wenn die eigenen Leute keine Kapazitäten für eine Reparatur haben, werden Fremdfirmen beauftragt. Abends und nachts ist ein externer Bereitschaftsdienst zugeschaltet. Der beauftragt bei etwaigen Ausfällen einen Notdienst, damit Offenbachs Schüler in den Klassenräumen und Sporthallen am nächsten Tag höchstens wegen der Anforderungen des Unterrichts bibbern oder schwitzen. (tk/pso)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa