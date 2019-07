100-jähriges Bestehen des Briefmarken-Fachgeschäftes Max Nickl

Vom Praktikant zum Ladeninhaber – knapper lässt sich Peter Fuhrs Karriereweg nicht zusammenfassen. Seit 100 Jahren gibt es das mittlerweile ihm gehörende und einst in Linz gegründete Briefmarken-, Versand- und Fachgeschäft Max Nickl. Der Offenbacher geht darin auf.

Offenbach – In Zeiten von Smartphone und Internet gilt Briefmarken sammeln, tauschen und verkaufen für manche als verstaubtes Hobby. „Etwas Wahres ist schon dran, wir sind eine aussterbende Spezies“, räumt Peter Fuhr ein.

Wer sein inhabergeführtes Ladengeschäft mit angeschlossenem Hermes-Shop an der Kaiserstraße 30 in Offenbach betritt, erblickt Kisten, Alben und farbige Einsteckbücher in Regalen bis zur Decke, Briefmarken, wohin man schaut. Der 53-Jährige hat Postwertzeichen aus aller Welt im Programm. In Schaukästen aufbewahrte Besonderheiten sowie umfangreiche Sortimente an Münzen aus dem In- und Ausland von 1871 bis heute sind gleichfalls erhältlich. Eben eingetroffen ist eine im Kundenauftrag bestellte Briefmarke der Vatikanischen Staatspost zu deren 80-jährigem Bestehen. „Nicht auf Papier gedruckt, sondern gestickt“, präsentiert Fuhr ein Prachtstück in kardinalsrotem Geschenkbuch.

Gegründet im Jahr 1919

Das Briefmarken-, Versand- und Fachgeschäft, im Januar 1919 durch Max Nickl im österreichischen Linz gegründet, ist eines der letzten seiner Art im Rhein-Main-Gebiet. 1921 übersiedelte die Familie nach Leipzig, das im Deutschen Reich als ein Zentrum der Philatelie – also Briefmarkenliebhaberei – galt. Der Zweite Weltkrieg unterbrach das philatelistische Schaffen des Händlers, zumal Haus und Geschäftsräume durch Bombardements teilzerstört wurden. Während der Vater in der sächsischen Messestadt blieb, zog es Sohn Max-Ludwig Nickl nach erfolgreichem Absolvieren einer Kaufmannslehre und auch auf Grund der ungewissen politischen Lage in die westlichen Besatzungszonen. „Der Junior wollte auf eigenen Füßen stehen und eröffnete 1948 einen kleinen Handel, damals am Starkenburgring 17 in Offenbach“, erzählt Peter Fuhr.

Die Spaltung Deutschlands und Einführung verschiedener Währungen führte zur Trennung des westdeutschen Kundenteils von der Leipziger Firma. Deren Besitz wurde in der Folge von Anfang der 1960er-Jahre in der DDR angestrengten Wirtschaftsprozessen zunächst beschlagnahmt und dann enteignet. Des Juniors Firma freilich erlebte in Offenbach eine Blüte. Zwischenzeitlich an der Großen Marktstraße verortet, erfolgte 1967 die Errichtung des jetzigen Firmendomizils an der Kaiserstraße.

Leidenschaft für die Sammelei

Hier kommt erstmals Peter Fuhr ins Spiel. Seine Leidenschaft für die Sammelei ließ ihn als Jugendlichen bei Max-Ludwig Nickl vorsprechen. „Damals war ich 14 und fragte um ein Praktikum nach“, erinnert er sich. Die Firma hatte sich als zuverlässiger Lieferant für Briefmarken und Münzen einen guten Ruf erworben und ebnete dem jungen Markensammler den Weg ins philatelistische Berufsleben. Als Nickl sich im Sommer 2000 zur Ruhe setzte, übernahm Fuhr die Geschäfte. Er führt sie bis heute. „Selbst und ständig“, bemerkt Fuhr schmunzelnd, der an sechs Tagen der Woche im Laden steht und im Viertel bekannt ist wie kaum ein anderer. Seit Neuestem bewirbt er seine Verkaufsstätte mit einem umgebauten Piaggio-Motorrad, das auffällig gestaltet vorm Haus steht und mit einer „100“ aufs Firmenjubiläum hinweist.

Mineralogie als weitere Leidenschaft

Zwar entfällt nach wie vor der Großteil der Aktivitäten auf das philatelistische Geschäft, aber Fuhrs weitere Leidenschaft, die Mineralogie, erweist sich als erfolgversprechendes zweites Standbein im Firmenportfolio. Denn Kinder oder Jugendliche fürs Briefmarkensammeln begeistern zu wollen, sei in der heutigen Zeit verlorene Liebesmüh‘, meint der 53-Jährige. Anschauliche Vorträge unter anderem in Kindergärten und Schulen über glitzernde Steine sind da weitaus spannender für die jungen Zuhörer, in denen er sie mit Amethyst, Bergkristall, Rosenquarz und Turmalin vertraut werden lässt.

Angesprochen, wie lange er den Betrieb aufrechterhalten möchte, äußert Fuhr sich unverbindlich. „Die nächsten Jahre schon.“ Denn noch brenne seine Leidenschaft für Briefmarken und Gesteine.

