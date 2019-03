Anwohner am Kaiserlei beklagen Setzrisse, Erschütterungen und Brummen

Sie sind dünn und fein, kaum breiter als ein Bleistiftstrich. Aber manche von ihnen reichen vom Kellerfenster bis unter den Dachgiebel. Freddy Santermans bleibt beim Gang rund um sein Haus Auf der Reiswiese alle paar Meter stehen. Hier ein Riss im Putz, da der nächste. Und zwar an allen vier Seiten des Gebäudes. Zwölf Stück hat Santermans bislang gezählt, Tendenz steigend.

Offenbach – Vor einem halben Jahr seien die Risse noch nicht da gewesen, erzählt der Ingenieur. Und Santermans ist nicht der einzige in dem Wohngebiet, der in dieser Zeit Veränderungen an seinem Haus festgestellt hat. Vielen Anwohnern zwischen A661 und August-Bebel-Ring geht es ähnlich. Als Ursache vermuten sie die vielen Großbaustellen in ihrer unmittelbaren Umgebung: der Umbau des Kaiserlei-Kreisels, die Sanierung der ehemaligen KWU-Hochhäuser, die Neubauten des Axa-Gebäudes und des Goethequartiers in der Berliner Straße. An zehn Häusern in der Willemerstraße, der Wolframstraße und Auf der Reiswiese sind innerhalb der vergangenen sechs Monate Risse aufgetaucht, manche Gebäude hat es noch schlimmer erwischt als das von Freddy Santermans. Bei Nachbarin Tina Habel machen sich die Risse nicht nur an der Fassade breit, sondern auch im Haus: an Schlafzimmerwand und Wohnzimmerdecke, über der Treppe, im Kinderzimmer. An manchen Stellen platzt die Farbe ab. „Es wird immer mehr“, sagt Habel.

+ © msc Bei Anna Rodziewicz von Gegenüber ist es noch drastischer: Als sie 2015 einzog, habe das Haus schon ein paar dünne Risse besessen, erzählt sie. Drei Jahre lang habe sich nichts getan, innerhalb kurzer Zeit seien die Risse dann schlagartig gewachsen, zudem kamen neue hinzu. Ein Riss am Durchgang zur Terrasse habe sich so ausgeweitet, dass sich die Tür nicht mehr schließen ließ. Auch in der Garage springen sofort mehrere zentimeterdicke Risse ins Auge. Bei einem, sagt die Anwohnerin, scheine von außen das Licht durch. Rodziewicz ließ einen Gutachter kommen, der habe ihr bestätigt: „Hier ist Bewegung drin.“

Kaiserlei: Nicht nur Setzrisse bereiten Sorge

Nicht nur die Setzrisse bereiten den Anwohnern Sorge. Während der Abbrucharbeiten am KWU-Komplex hätten sie in ihren Häusern immer wieder erdbebenähnliche Erschütterungen gespürt, erzählt Frank Präder aus der Wolframstraße. „Da haben die Gläser im Schrank geklirrt.“ Je mehr in der Berliner Straße gewerkelt wurde, „desto extremer wurden die Erschütterungen.“ Präder vermutet als mögliche Gründe für die Risse und Beben das Eintreiben von Spundwänden, die zur Stabilisation von Baugruben verwendet werden, oder das Abpumpen von Grundwasser, wodurch sich das umliegende Erdreich abgesenkt haben könnte.

+ © msc Setzrisse kämen aufgrund des trockenen Sommers 2018 in der ganzen Stadt vor, betont der zuständige Dezernent Paul-Gerhard Weiß (FDP). Ob in Kaiserlei-Nähe tatsächlich die Bauarbeiten Schuld sind, müsse man „fachgutachterlich klären lassen“. Die Stadt sieht sich hierfür aber nicht zuständig. „Die Betroffenen müssen das selbst anleiern, das ist eine zivilrechtliche Geschichte“, so Weiß. Anders ist es bei den Erschütterungen. Melde man der Bauaufsicht konkrete Angaben über Zeitpunkt und Baustelle, könne die sich vom Bauherrn gutachterliche Einschätzungen vorlegen lassen. Diese müssen beweisen, dass die technischen Vorschriften eingehalten werden. Das Argument des heißen Sommers hält Frank Präder für unschlüssig. Die meisten Häuser seien 70 Jahre alt, noch nie habe es eine solche Rissbildung gegeben wie jetzt. „Ein trockener Sommer kann nicht das auslösen, was in den Jahrzehnten zuvor sechs Trockenperioden nicht ausgelöst haben.“

Rätselhaft: Anwohner in Offenbach hören tiefes Brummen

Noch rätselhafter ist ein anderes Phänomen: Anwohner aus fünf verschiedenen Häusern berichten, sie nähmen nachts ein tiefes Brummen wahr, das sie schlecht schlafen lässt. Eine Erklärung könnte der sogenannte Infraschall sein, dessen Frequenz unterhalb des menschlichen Hörbereichs (unter 20 Hertz) liegt, und der gesundheitliche Beschwerden hervorrufen kann. In der Tat klagen einige Betroffene über Kopfschmerzen, Übelkeit oder Tinnitus. „Einmal lag ich um Mitternacht im Bett und musste aufstehen, weil mir schlecht wurde“, sagt Santermans. „Das ist echt beunruhigend.“ Die Anwohner vermuten ein Baustellengerät, das rund um die Uhr brummt.

+ Dicke Risse in der Garage und auf der Terrasse: Die Tür ließ sich laut der Hauseigentümerin zeitweise nicht mehr schließen. © msc Das Thema nehme man „sehr ernst“, sagt Weiß. Bei einem gemeinsamen, nächtlichen Ortstermin mit dem Regierungspräsidium habe man jedoch kein Geräusch messen können. „Alle Bauherren der Großbaustellen wurden zwischenzeitlich abgefragt, ob von ihrer Baustelle eine Ursache in Frage kommt. Dies ist nicht der Fall“, so der Baudezernent. Halten die Beschwerden an, werde man beim RP eine weitere Messung anregen. Die Anwohner fühlen sich dennoch mit der Problematik alleingelassen. „Wir stehen total im Dunkeln“, sagt Präder. In naher Zukunft wollen die Betroffenen eine Interessengemeinschaft gründen und etwaige Schadenersatzforderungen prüfen.

