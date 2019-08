Apotheke zum Löwen und im KOMM werden eins: „Alle Kompetenzen an einem Ort“

Offenbach – Die Traditionsapotheke an der Ecke von Frankfurter Straße und Stadthof ist zurzeit kaum wiederzuerkennen: Planen verdecken einen großen Teil des bisherigen Verkaufsraums. Dahinter wird fleißig gehämmert, gebohrt und gesägt.

Die moderne Verkaufsfläche der fast 250 Jahre alten Apotheke wird zurzeit umgebaut und um ein Drittel erweitert. Wie Chefin Franziska Hoefer verrät, werden die beiden Filialen – das Stammhaus an der Frankfurter und die 2009 eröffnete Zweigstelle im KOMM – zusammengelegt. „Wir bündeln damit alle Kompetenzen an einem Ort“, sagt Hoefer.

Offenbach: Zwei Apotheken werden zu einer

Dazu gehören neben dem klassischen Apothekensortiment und einem Still- sowie Wickelraum auch Gesundheitsberatungen für junge Familien mit natürlichen Heilmethoden. Diese Angebote wird es dann auf der erweiterten Ladenfläche geben. Dazu nutzt Hoefer, deren Familie das Gebäude gehört, das angrenzende Geschäft. Der dort ansässige Friseursalon Bellou zog bereits Anfang des Jahres innerhalb der Innenstadt um.

Zurzeit sind im ehemaligen Salon fünf Verkaufstheken eingerichtet. „Wenn alles fertig ist, werden es aber nur noch zwei sein“, erläutert Hoefer, um eine ruhige Beratungssituation zu ermöglichen. Der eigentliche Verkauf soll dann wieder wie gewohnt im alten Geschäft erfolgen. Im hinteren Teil der erweiterten Apotheke befindet sich bereits das neue Medikamentenlager. Dies ist ein computergesteuerter Automat: Von der Verkaufstheke aus fordern die Mitarbeiter das gewünschte Medikament an. Dieses wird dann über eine an der Decke angebrachten Schiene in den vorderen Bereich befördert.

Die Apotheke zum Löwen existiert seit 1770 und wurde von Andreas Amburger gegründet. 1919 übernahm Hoefers Urgroßvater Friedrich Stützel die Apotheke, die während des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde. Stützels Sohn Horst baute 1949 diese am alten Standort wieder auf. Doris Hoefer-Stützel erweiterte das Gebäude 1994 um weitere vier Stockwerke. Die Etagen werden von Ärzten als Gesundheitszentrum genutzt – der Zugang wird auch weiterhin zwischen der Löwenapotheke und dem ehemaligen Friseur sein. 2009 übernahm Franziska Hoefer die Apotheke in vierter Generation.

VON YVONNE FITZENBERGER