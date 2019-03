Auch ohne Badebetrieb kostet der Schultheisweiher viel Geld

Bürgel – Blaualgen, Fischsterben, Sumpfkrebse, Aalbesatz. Der Schultheisweiher bereitet den Behörden viel Arbeit. Seine Pflege als Naturschutzgebiet mit geduldetem Badebetrieb kostet viel Geld. Das geht aus einem Magistrats-Bericht hervor. Von Martin Kuhn

Einsparpotenzial angesichts der aktuellen Haushaltsprobleme? Da bliebe wohl nur die Einstellung des Freizeitangebots. Die sogenannten Betriebskosten am Schultheisweiher addieren sich in den vergangenen Jahren auf beträchtliche Summen. 2016: 239.000 Euro; 2017: 205.000 Euro; 2018: bislang 200.000 Euro, hier liegt die endgültige Abrechnung noch nicht vor. Hinzu kommt die sogenannte Deponienachsorge mit zusammen 44.000 Euro. Wer jetzt glaubt, mit einem Badeverbot die Kosten im Bürgeler Mainbogen auf Null senken zu können, irrt jedoch. Unabhängig vom Badebetrieb müsse das Naturschutzgebiet vor schädlichen Einwirkungen bewahrt werden, scheibt der Magistrat. Das sind unter anderem unerwünschte nicht heimische Tier- und Pflanzenarten.

Wörtlich heißt es im Bericht: „Das Gelände ist für die Deponieüberwachung und Neozoen- und Neophyten-Bekämpfung zugänglich und unter Begehung und Beobachtung zu halten. Die Geländeaufsicht und -unterhaltung sind zuerst für die Vermeidung von Beeinträchtigungen im Naturschutzgebiet durch Müllablagerung, Verwilderung und Störungen notwendig.“ Es bestehe eine rechtliche Verpflichtung, „die ökologische Funktion des Gewässers und des Lebensraumes zu erhalten.“ Schließlich gilt die Landschaft rund um den Schultheisweiher als Vogelschutzgebiet von europaweiter Bedeutung. Die Tiere machen hier Station zwischen ihren skandinavischen und sibirischen Brutgebieten und den Winterquartieren in Südwesteuropa und Afrika. Allein die Sicherung des naturschutzgebiets kostet ungefähr 70.000 Euro im Jahr.

Aufgeschlüsselt sind das Haushaltsmittel etwa für: Aufsicht und Unterhalt am Gewässer (30.000 Euro), Maßnahmen zum ökologischen Gewässererhalt inklusive Reusenbefischung (10.000 Euro), messtechnische Überwachung der Gewässerökologie während der Vegetationsperiode (10.000 Euro).

Umweltamtsleiterin Heike Hollerbach betont: „Die Auflagen sind streng, wir müssen jedes Jahr der Oberen Fischereibehörde einen Zwischenbericht vorlegen.“ Bis spätestens 1. März 2021 ist der Abteilung im Regierungspräsidium ein Abschlussbericht vorzulegen – inklusive Empfehlung für künftige Vorgehensweisen.

Die 25 Badeseen und Freibäder in der Region Zur Fotostrecke

Dann fällt auch eine Entscheidung, ob ausgesetzten Aale (ebenfalls gebietsfremd!) als natürliche Fressfeinde der Amerikanischen Sumpfkrebse im Schultheisweiher bleiben dürfen. Es deutet sich aber bereits das nächste Problem an. Im Herbst wurden erstmals Kamber- sowie Signal-Krebse festgestellt – beide gelten als invasiv. Für die Badesaison (ab 1. Mai) fallen naturgemäß weitere Kosten an. Allein für Betrieb und -aufsicht (durch die GBM) sind das jährlich 180.000 Euro. 2019 kommen einmalig 20.000 Euro dazu: Das „Gänsemanagement“ beinhaltet das Anlegen von Schilfinseln zur Reduzierung des Nährstoffeintrags. Im Klartext: Ansonsten kacken sie den See zu...

Wer sich vor der Saison über die Qualität des Wassers informieren möchte: Das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie veröffentlicht seit 2011 kontinuierlich im Internet (Adresse am Textende) Messergebnisse hessischer Badegewässer. Ein Blick allein auf die abgefragten Probewerte des Schultheis – Temperatur, Enterokokken, Kolibakterium – lässt den Schluss zu, dass es dem Weiher seit einigen Jahren nicht mehr ganz so schlecht geht. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Teile der Datengrundlage nicht mehr ganz taufrisch sind. So stammt die letzte Vermessung der sogenannten Tiefenlinie vom 29. September 2000.

Weitere Infos unter t1p.de/of-weiher