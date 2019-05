Ballerina auf zwei Rädern

„Ich hätte nie gedacht, dass sie das kann. “ Diesen Satz hören Ilka und Frank Hoffmann aus Rumpenheim oft. Er wird dann ausgesprochen, wenn wieder einmal jemand ihrer Tochter Leonie etwas nicht zutraut. Die Siebenjährige sitzt im Rollstuhl.

Offenbach – Kurz nach der Geburt fielen plötzlich Leonies Vitalfunktionen aus, ihr Gehirn erlitt einen Schaden. Durch die sogenannte infantile Cerebralparese ist die Bewegung ihrer Muskulatur stark beeinträchtigt. Sprechen kann die Siebenjährige nur über einen Sprachcomputer, den sie mit den Augen steuert. Ihre Behinderung hält sie jedoch nicht von ihrem liebsten Hobby ab: tanzen.

Bei Musik kann Leonie nicht stillhalten. Auf ihrer persönlichen Playlist stehen etwa der Klassiker „La Macarena“ von Los Del Rio und das Kinderlied „Komm, lass uns tanzen“ von Volker Rosin. Schon nach den ersten Tönen des Pophits „Morgens immer müde“ der Berliner Band Laing, wirft die Siebenjährige im rosafarbenen Tutu die Arme in die Luft und lacht vergnügt. „Sie tanzt querfeldein zu allem“, kommentiert Vater Frank Leonies Performance. „Damit hat sie schon in der Kita angefangen.“

Neben dem Tanzen steht Leonie bei Theateraufführungen in der Erich-Käsnter-Schule in Langen auf der Bühne. „Sie ist einfach eine Rampensau“, sagt Mutter Ilka lachend. Auf der Favoritenliste ganz oben steht derzeit Ballett. Seit Leonie die erste Folge der ZDF-Serie „Find me in Paris“ mit einer Ballerina als Hauptdarstellerin gesehen habe, sei sie fasziniert von Pirouette und Plié, erzählt Ilka Hoffmann.

Um ihrer Tochter einen Traum zu erfüllen, meldeten die Eltern Leonie für die Osterferien zu einem besonderen Workshop am Staatsballett in Berlin an. Über Facebook hatten sie vom Filmprojekt „Und ob ich tanze!“ erfahren. Für dieses luden die Regisseure Holger Schürmann und Lars Pape mit ihrer Co-Produzentin, der Schauspielerin Loretta Stern, zehn Kinder mit Cerebralparese ins Staatstheater ein.

Für den Film durften die Mädchen und Jungen eine Woche lang mit der Primaballerina Maria Boumpouli eine Choreografie einüben. Das Crowdfunding-Projekt wird über Spenden finanziert. „Und ob ich tanze!“ soll nach der Fertigstellung in ein paar Monaten im Fernsehen und auf Filmfestivals in ganz Deutschland gezeigt werden.

An der Stange tanzen, durch die Luft gewirbelt werden, neue Freunde gewinnen. Die Woche am Staatsballett hat Leonie viel Spaß bereitet, erzählt Ilka Hoffmann, die ihre Tochter begleitet hat.

Das Filmteam besuchte die Familie auch zu Hause in Rumpenheim und auf dem Weg nach Berlin. „Das Tolle an dem Workshop war, zu sehen, dass es viele unterschiedliche Cerebralparese-Stufen gibt“, sagt die gelernte Bürokauffrau, die Leonie seit ihrer Geburt pflegt. Mittlerweile arbeitet sie nebenher auch für den Frankfurter Verein Mainlichtblick, dank dessen Spenden die Siebenjährige einmal die Woche zur Reittherapie geht.

„Wie beim Reiten war Leonie nach den zwei Stunden Ballett butterweich“, berichtet Ilka Hoffmann. Das tägliche Training lockerte ihre Muskulatur und löste Verkrampfungen. „Das ist genauso gut wie eine ganz normale Therapie – nur, dass es viel mehr Spaß macht“, ist auch Vater Frank überzeugt.

Die Hoffmanns möchten, dass die Siebenjährige ihrem Hobby weiter nachgehen kann – trotz aller Vorurteile, die ihnen zum Teil begegnen. „Was Leonie gar nicht mag, ist, wenn Leute auf sie zukommen und sagen: Och, du armes Kind. Sie ist kein armes Kind, sondern einfach anders“, sagt Vater Frank fast schon ein bisschen wütend. „Sie ist so reich an Glück, Wollen und Können.“

Mutter Ilka hat einen Wunsch, der nicht nur ihre Tochter betrifft: „Ich möchte, dass jeder Mensch als normal angesehen wird – egal welche Hautfarbe oder Herkunft, welcher finanzielle Hintergrund.“ Dazu gehört auch, trotz Behinderung tanzen zu können. Bisher hat die Familie noch keine Ballettschule im Rhein-Main-Gebiet gefunden, die auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen aufnimmt. Was, wenn sich auch in Zukunft keine finden lässt? „Dann fahren wir eben einmal im Monat nach Berlin“, sagt Ilka Hoffmann und lacht. Für eine echte Ballerina ist schließlich kein Weg zu weit.

