Auf der Baustelle des neuen Polizeipräsidiums geht es voran

Geschmeidig wie ein Autoscooterpilot gleitet der Mann mit dem roten Pulli und dem gelben Helm über den grauen Untergrund. Vorwärts, rückwärts, einmal um die eigene Achse. Doch er amüsiert sich nicht auf der Kirmes, auch wenn es ein bisschen so aussieht.

Offenbach – Er ist Bauarbeiter und glättet den Beton für das zweite Untergeschoss des neuen Polizeipräsidiums, das am Spessartring entsteht. Mit seinem fahrbaren Untersatz begradigt er den Boden, ein Job, der viel Augenmaß erfordert. Die Hauptarbeit leisten zwei Rotoren unter seinen Füßen, das flotte Gerät bändigt er mit zwei langen Hebeln.

Oben an der Straße stehen die beiden Männer, die dafür verantwortlich sind, dass die rund 70 Bauarbeiter ihre Arbeit gewissenhaft verrichten, und gucken hinunter in die gigantische Grube. Robin Heidel und Dirk Strunk sind zufrieden. Es geht voran auf dem Buchhügel. „Wir sind im Zeitplan“, sagt Heidel, Prokurist der Firma Goldbeck, die als Bauunternehmen und Investor fungiert.

Wie geplant konnten im Januar die Rohbauarbeiten beginnen, nachdem zuvor erst einmal monatelang die 200 Meter breite und zehn Meter tiefe Grube ausgehoben werden musste. Mittlerweile gleicht die Großbaustelle einem gigantischen Tollhaus: Hier rattert es, da brummt es, Motoren knattern, es wird gehämmert und wenn ein Laster das Gelände verlässt, kommt der nächste auch schon angefahren. Bagger rollen durch die Gegend, zwei riesige Pumpen gießen flüssigen Beton in die Grube, überall stehen Container, daneben dutzende Europaletten, dicke Schläuche, Eisenstangen und Holzlatten.

+ Viel zu sehen am Spessartring: Gigantische Betonpumpen, kreiselnde Glättungsgeräte und fliegende Wände. © Fitzenberger Heidel und Projektleiter Strunk bitten auf die hölzerne Besucherplattform in der Rheinstraße. Von dort aus bestens zu erkennen: Ein Teil des Präsidiums steht schon. In vier Abschnitten wird das Gebäude nach und nach hochgezogen. Der erste reicht aktuell bis zum Fußboden des Erdgeschosses, der zweite besteht zurzeit nur aus dem zweiten Untergeschoss. Auf dem dritten wird momentan der Betonboden gegossen und begradigt, auf dem vierten schaufeln zwei Bagger die restliche Erde aus dem Weg.

Bis Ostern soll die Bodenplatte, bestehend aus gut 10.000 Kubikmetern Beton, fertig sein, danach werden erste Wandelemente für die fünf überirdischen Stockwerke geliefert, bis zum Jahresende soll der fertige Rohbau am Buchhügel thronen. Der Innenausbau wird teilweise schon im Sommer beginnen. „Dann nimmt das Ganze noch einmal Fahrt auf“, prognostiziert Heidel. Zwischen 400 und 500 Bauarbeiter dürften in den Hochphasen auf der Baustelle zugange sein.

Bei den beiden Untergeschossen, die zwei Tiefgaragen für Dienstfahrzeuge (220 Stellplätze) und für die Privat-Pkw der Mitarbeiter (350) beherbergen werden, ist besondere Vorsicht geboten, denn: Im ersten UG ist auch ein Bereich mit Arrestzellen vorgesehen. Genormte Wände und Türen müssen hier verwendet werden, ab und zu kommt das SEK vorbei und überprüft die Arbeiten. Auch für die Brandschutz-Planung stellte der Zellentrakt eine besondere Herausforderung dar: „Wenn es brennt“, so Heidel, „können ja nicht einfach alle Türen aufgehen.“

Plötzlich schwebt eine Wand daher. Ein Kran hebt sie durch die Luft und setzt sie passgenau in eine Lücke im Mauerwerk. Wie ein fehlendes Puzzlestück. Goldbeck arbeitet hauptsächlich mit Fertigbauteilen, produziert in eigenen Werken in Bielefeld, Plauen, Hamm und Ulm. Um diese an den richtigen Platz in der Baugrube zu befördern, wurden fünf gigantische Kräne errichtet – eine eindrucksvolle Erscheinung. Der größte der roten Kolosse misst 70 Meter, der stärkste kann an die 40 Tonnen heben. „Das ist schon die europäische Spitzenklasse an Kränen“, urteilt Strunk.

Das Quintett wurde strategisch so positioniert, dass sämtliche Ecken der Baustelle erreichbar sind, ohne dass sich die Kräne berühren können. „Wie ein 3D-Puzzle“, beschreibt Strunk. Einer der Kräne steckt in einem 120 Kubikmeter großen Betonquader, der später mal als Tank für die Sprinkleranlage dienen soll. Der Kran wird am Ende zurückgebaut und einfach oben rausgezogen. Seine vier Artgenossen stehen hingegen auf eigenen Füßen.

Nur ein Beispiel, das zeigt, dass die Planer beim Bau des Polizeipräsidiums mitunter außergewöhnliche Lösungen finden müssen. „Wir bauen hier nicht einfach ein Haus“, lacht Heidel. „Das ist eine besondere Herausforderung.“ Denn mit dem Hauptgebäude allein ist es nicht getan. Auch nebenan wird noch allerlei errichtet: ein Gefahrengutlager etwa, zwei Lkw-Hallen, ein Gebäude für Polizeihunde, eine Sporthalle und eine Bushaltestelle.

Auch das macht ein Besuch auf der Großbaustelle klar: Es gibt noch unfassbar viel zu tun. Der Zeitplan, der vorsieht, bis April 2021 fertig zu sein, soll aber unbedingt eingehalten werden. Heidel verspricht: „Am 1. Mai wird das Gebäude übergeben.“

Von Manuel Schubert